Mariló Flores (PSRM): "El principal problema de la Dependencia en la Región de Murcia se llama López Miras"

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE Mariló Flores ha apuntado al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, como "el principal problema de la dependencia en la Región de Murcia".

"El Gobierno es incapaz de gestionar y está más preocupado en confrontar que en cuidar", ha apuntado, después de que la senadora del Partido Popular por la Región de Murcia Antonia López Moya pidiera este miércoles que el Gobierno de España "cumpla con su compromiso de financiar el 50% del sistema de Dependencia" y haya afirmado que "adeuda a la comunidad más de 600 millones de euros desde 2018".

"La gente muere esperando la ayuda de la dependencia en la Región de Murcia. En 2025 fueron 1.388 personas, 756 de ellas sin que se hubiera resuelto su grado de dependencia y otras 632 con el derecho ya reconocido oficialmente, pero sin haber llegado a percibir la atención solicitada. Esta es la realidad que oculta el Partido Popular mientras ataca al Gobierno de España", ha resaltado Flores.

En este sentido, ha afirmado que, según el Observatorio Estatal de la Dependencia, en la Región de Murcia "más de 15.000 personas están en lista de espera de la dependencia, faltan alrededor de 8.000 plazas públicas y las esperas superan los 559 días, cuando la ley fija un máximo de 180". Esto, ha dicho, "es un incumplimiento sistemático de la ley. Es insultante que el PP exija financiación cuando ni siquiera es capaz de gestionar las competencias que ya tiene. La valoración, la tramitación, los servicios y las prestaciones dependen del Gobierno regional de López Miras y el balance es demoledor", ha aseverado.

Flores ha indicado que hace una semana la Asamblea Regional de Murcia aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exigía al Gobierno regional reducir a 90 días el plazo para el reconocimiento de la dependencia a menores de 3 años y mayores de 90.

Asimismo, ha señalado que "fue el PP quien recortó la dependencia cuando gobernó España, quien eliminó el nivel acordado, quien dejó al sistema al borde del colapso".

"El Gobierno de España ha incrementado como nunca la aportación estatal, con un aumento absoluto de 51,9 millones de euros para la Región, duplicando los fondos en los últimos años. Mientras, el PP sigue utilizando la dependencia como arma política para tapar su fracaso autonómico en la gestión", ha defendido.

"El PP no se cansa de mentir. Al igual que hace también con el sistema de financiación autonómico que supone 1.188 millones de euros más cada año, casi un 20 % más, que se podría destinar para nuestros servicios públicos y para dependencia también. El sistema de financiación que propuso el Gobierno de España a quien más beneficia es a la Región de Murcia", ha aseverado.

"La dependencia no se gestiona con titulares. Se gestiona cumpliendo la ley, poniendo recursos, priorizando a las personas y dejando de utilizar a los más vulnerables como escudo político", ha apuntado.