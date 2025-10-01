Marín acusa a López Miras de "alimentar el crecimiento de Vox" al asumir sus marcos políticos

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Mixto y diputada regional de Podemos-IU-AV, María Marín, responsabiliza al presidente autonómico, Fernando López Miras, del ascenso de Vox en la Región de Murcia tras los datos recogidos en el último barómetro del CEMOP. Según la parlamentaria, el líder del PP "ha comprado todos los marcos y todas las propuestas de la extrema derecha desde las últimas elecciones", lo que a su juicio ha favorecido el aumento de apoyos a la formación que dirige José Ángel Antelo.

Marín ha explicado que el crecimiento de Vox responde a que "el racismo da votos" y ha advertido de que "el odio al inmigrante se convierte en una fórmula electoral que mucha gente compra". En este sentido, ha señalado que estas dinámicas "sirven también para tapar otros problemas de fondo como la especulación con la vivienda, las listas de espera en la sanidad o los barracones en los colegios".

La dirigente de Podemos-IU-AV ha insistido en que "frente a esta ultraderecha desatada no valen medias tintas" y ha defendido que el aumento de su grupo en la encuesta, que sube del 4,1% al 5,6% en estimación de voto, responde a que "cada vez más ciudadanos identifican a nuestro espacio como el que planta cara a Vox en la Asamblea y en las calles".

"Estamos siempre presentes, en las movilizaciones de Torre Pacheco, en el Parlamento o a las puertas del centro de menores de Santa Cruz, dando la cara", ha señalado Marín, quien ha hecho un llamamiento a la sociedad murciana a sumarse a la lucha contra "el odio y el racismo" y a defender "una Región que garantice derechos, igualdad y convivencia".