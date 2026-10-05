Marín (Podemos): "La convocatoria de elecciones es "un intento de instrumentalizar el movimiento por la vivienda"

Archivo - La diputada regional de Podemos María Marín - PODEMOS - Archivo

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha señalado, tras el anuncio de elecciones generales adelantadas que este lunes ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se trata de "un intento de instrumentalizar el movimiento por la vivienda" por parte del PSOE y no "una respuesta" a este.

Marín ha vaticinado que "no les va a funcionar". La diputada ha afirmado que "la gente tiene memoria y sabe que lo único que ha hecho el Ministerio de Vivienda en estos cuatro años para solucionar el mayor problema de la gente trabajadora de este país es poner una web y un teléfono de ayuda. A lo largo de la legislatura, el PSOE votó en contra de varias iniciativas parlamentarias de Podemos en el Congreso para topar los alquileres o prohibir los fondos buitre", ha añadido, según han informado desde el partido.

En este sentido, la diputada ha señalado que el Ejecutivo central "podría haber aprobado un real decreto ley para limitar los precios de los alquileres, expropiar a los fondos buitre y expulsarlos de España y paralizar los desahucios" antes de cualquier adelanto electoral. Pero, ha subrayado, "esa no ha sido su prioridad durante toda la legislatura".

Marín ha apuntado que el Ejecutivo central "no ha hecho nada en estos cuatro años. ¿Por qué iba Pedro Sánchez a hacerlo ahora?".

Por último, ha asegurado que su formación irá "con todo" en estas elecciones, pero que "si siguen los mismos partidos del rentismo, como PP y PSOE, que siempre se han negado a intervenir en el mercado de la vivienda, el día después de las elecciones tendremos el mismo problema". Asimismo, ha llamado a una gran movilización electoral frente a esos "partidos del rentismo", donde también ha incluido a Vox.

"Nosotras siempre estamos preparadas para las elecciones y lo vamos a estar para el próximo 29 de noviembre. Pero seguimos pensando que este país y el problema de la vivienda necesitaban soluciones antes que elecciones", ha concluido.