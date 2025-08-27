Marín (Podemos): "Cualquier polémica con el reparto de menores migrantes es una cuestión de racismo"

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha afirmado este miércoles que "cualquier polémica con el reparto de menores migrantes es una cuestión de racismo", según informaron fuentes del partido 'morado' en un comunicado.

"En pocos meses por la guerra de Ucrania nuestro país fue capaz de acoger a 60.000 menores sin que hubiera ningún problema, así que podemos acoger perfectamente a los 2.000 niños africanos que ahora malviven hacinados en Canarias y no aplicar un doble rasero", ha dicho.

Al hilo, ha manifestado que "si llegan 133 niños a la Región", desde Podemos estarán "muy pendientes" de que "reciban un trato digno y tengan las mismas oportunidades que cualquier otro menor desamparado".

"Es lamentable que el PP y Vox utilicen a menores y los pongan en la diana para que no se hable de los verdaderos problemas de esta tierra", ha aseverado Marín.

"La gran medida que pactaron en los presupuestos fue el cierre de un centro de menores, pero ni una sola medida para mejorar los servicios públicos como la sanidad, la educación o luchar contra el desempleo", ha agregado la parlamentaria.

Por otro lado, ha subrayado que el Gobierno central "ha sido muy poco valiente a la hora de abordar este tema", que "debería haberse resuelto en una semana y llevamos meses con él", lo que "empeora la situación". "Negociar con las comunidades del PP es absurdo porque cumplir la ley no es negociable", ha concluido.