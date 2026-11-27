Miembros de Salvamento Marítimo durante una inspección para comprobar el estado del buque mercante hundido MED EMRE, a 27 de noviembre de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España).

Miembros de Salvamento Marítimo durante una inspección para comprobar el estado del buque mercante hundido MED EMRE, a 27 de noviembre de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Ministerio De Transportes Y Movilidad Sostenible

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El buque 'Med Emre' --que naufragó a unas 20 millas de Ibiza-- será remolcado al Puerto de Cartagena (Murcia), al ser "el único que reúne los requisitos técnicos para realizar los trabajos de extracción de la carga y reparación del buque para su traslado a destino final".

Así lo ha trasladado este viernes por la tarde la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, en declaraciones a los medios, tras las reuniones técnicas celebradas en la ciudad del Turia.

Ha detallado que, tras las inspecciones llevadas a cabo esta jornada, se ha constatado que el buque se mantiene estable y que no ha variado su situación con respecto a ayer. "Por lo tanto, su condición estructural y de flotabilidad permanece estable", ha recalcado.

Con este escenario, las labores de remolque ya han comenzado tras la aprobación por parte de la Administración Marítima. "Por lo tanto, en estos momentos, se está iniciando el remolque con destino al puerto de Cartagena, donde, según los cálculos de la empresa y su plan de viaje, pretenden llegar el próximo lunes", ha apostillado la capitana.

La empresa encargada de este plan de salvamento ha llevado a cabo inspección técnica y submarina en torno al buque y ha presentado a la Dirección General de la Marina Mercante una propuesta con indicaciones de las medidas que debe adoptar con respecto al buque y también el destino, ha explicado Delgado.

Por su parte, la Dirección General de la Marina Mercante ha dictado una resolución por la que impone el remolque del buque, de pabellón maltés, y autoriza su acogida en el puerto de Cartagena como lugar de refugio. La medida responde al accidente marítimo que sufrió el buque el pasado 25 de noviembre y busca proteger la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y el medio ambiente marino. A bordo permanecen unas 7.000 toneladas de carga y unas 160 toneladas de combustible.

Habiendo constatado la "inviabilidad" de que los trabajos necesarios puedan realizarse en alta mar o en un fondeadero expuesto a posibles condiciones meteorológicas adversas, se determina la necesidad de que el buque proceda a un lugar o puerto de refugio, tal y como recoge el RD 210/2004.

El análisis realizado, concluye que el Puerto de Cartagena (dársena de Escombreras) es el único que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarias. Y es que, el dique suroeste del puerto cartagenero alcanza 35 metros de profundidad a solo siete metros del cantil del muelle, algo que no ofrece ningún otro puerto de la zona. Además, proporciona un entorno en calma para trabajar durante semanas con oleaje, viento y corriente mínimos, lo que evita movimientos que agraven los daños del casco.

Es un puerto sin restricciones para mercancías peligrosas, permite extraer la carga en un entorno controlado y desplegar sistemas de contención de hidrocarburos en caso de fuga; y posee medios anticontaminación cercanos.

Asimismo, Cartagena cuenta con una base de lucha contra la contaminación de Salvamento Marítimo (Sasemar), con apoyo logístico inmediato, hay descarga directa a tierra, las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible extraídos, sin trasvases de buque a buque. Maniobra más sencilla.

Por otro lado, la dársena está en la zona exterior del puerto, lo que facilita la entrada frente a los muelles interiores; y la zona dispone además de industria auxiliar para el apoyo logístico.

POR QUÉ NO ES POSIBLE MANTENERLO FONDEADO

Tras la evaluación estructural y la inspección subacuática, los técnicos consideran imprescindible trasladar el buque a un atraque protegido. La retirada de la carga y del combustible, y el posterior adrizamiento y reflotamiento del buque, se prolongarán varias semanas.

Mantenerlo en un fondeadero expuesto a los temporales de finales de otoño e invierno elevaría "de forma inasumible el riesgo de hundimiento y de vertido".

Se ha activado un grupo de coordinación y monitorización de la operación, que permita la coordinación de los distintos planes de respuesta, liderado por la directora general de la Marina Mercante, con la participación de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, las delegaciones de gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e Interior (Protección Civil) y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Acerca de las causas del accidente e interrogada por la posibilidad de que se haya producido una "mala praxis por parte de la tripulación", ha apuntado que eso lo tendrá que determinar la justicia.

En todo caso, Delgado ha remarcado que en la investigación hay "avances" a la espera de las conclusiones que pueda alcanzar la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Marítimos.

"Parece ser --ha continuado-- que pudo haber actuaciones a bordo por parte de la tripulación, que quedasen abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque y que, con la situación de mal tiempo que se encontró el buque durante la navegación, ingresase de forma masiva agua de mar en los tanques de lastre de una de las bandas, lo que provocó la escora súbita a la banda de estribor y posterior vuelco". No obstante, ha matizado que podría haber más factores.

MANCHA "MUY LEVE"

Por otro lado, la capitana marítima se ha referido a las posibles manchas de contaminación y ha aseverado que hoy se ha detectado "una pequeña de poco más de una milla de extensión, muy leve" --"en una escala del uno al cinco, sería un uno", ha ejemplificado--, que "permanece en la zona y que probablemente se degradará en breve por efecto del oleaje y la propia evaporación".

Además, ha subrayado que es "inviable" realizar operaciones de extracción de la carga y del combustible en alta mar o, incluso, en una zona de fondeo, "puesto que esto situaría al buque en una condición expuesta a posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas".

"Tengamos en cuenta que estas labores de extracción de la carga y del combustible van a llevar probablemente varias semanas, bastantes semanas, porque no solo hay que extraer el combustible y la carga, sino que posteriormente habrá que adrizar el buque, colocarlo en situación de flotabilidad normal y prepararlo para el traslado y remolque a su destino final. Por lo tanto, se descarta la actuación sobre el buque en alta mar o incluso en fondeo", ha insistido.

Esta profesional también ha explicado que ahora resulta "imposible" y "absolutamente inviable" en la situación actual del buque "darle la vuelta y adrizarlo". "Tiene que ser trasladado a aguas abrigadas, un lugar de refugio, allí se procederá a extraer el combustible y la carga y una vez que hayamos extraído o descontaminado el buque, se procederá a adrizarlo, esto requiere de maquinaria pesada y esto en alta mar es inviable".

Sobre las barreras anticontaminación, ha afirmado que una vez que llegue al lugar de refugio y antes de que comiencen las labores de extracción de carga y combustible, "por supuesto", se situará una barrera alrededor para "prevenir posibles escapes".

Preguntada sobre si un gobierno autonómico se puede negar a que el buque acuda a sus puertos --tanto la Generalitat como el Govern de Baleares habían expresado su oposición a que el buque fuera remolcado a sus costas--, ha replicado que no .

Aquí ha precisado que, a raíz del hundimiento del 'Prestige', se legisló en este sentido y es la Marina Mercante quien determina el lugar o puerto de refugio "en base a criterios técnicos y de salvamento", ha señalado. Dicho esto, ha destacado la "absoluta colaboración" por parte de las autoridades de Cartagena.