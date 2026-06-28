Mario Aroca, enfermero del Área IX, premiado por una investigación pionera sobre seguridad del paciente

El enfermero del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, Mario Aroca Lucas, ha sido distinguido en los Premios de Doctorado 2025 del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El enfermero del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, Mario Aroca Lucas, ha sido distinguido en los Premios de Doctorado 2025 del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, un reconocimiento que destaca el impacto de su investigación en la mejora de la atención sanitaria.

Este galardón, concedido tras una evaluación que tiene en cuenta la calidad científica, la innovación y la repercusión en el sistema sanitario, sitúa el trabajo desarrollado en el Área de Salud IX entre las investigaciones más relevantes de la enfermería regional.

La tesis doctoral, defendida en 2024 en la Universidad de Murcia, constituye el primer estudio centrado específicamente en la percepción de la seguridad del paciente en el Área de Salud IX. Su carácter pionero convierte la investigación en una referencia para comprender la realidad asistencial del área y orientar futuras mejoras.

Bajo el título 'Percepción de los Profesionales Sanitarios sobre Seguridad del Paciente en el Área IX Vega Alta del Segura del Servicio Murciano de Salud', el trabajo analiza cómo perciben los propios profesionales la seguridad en su entorno, un indicador clave para evaluar y mejorar la atención.

La tesis, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, ha sido dirigida por los doctores Laura Martínez Alarcón y César Carrillo, referentes en el ámbito de la enfermería y la seguridad del paciente.