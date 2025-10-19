Marisol Sánchez (PSRM): "Exigimos al Gobierno de López Miras menos postureo y más mamografías"

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Marisol Sánchez, ha exigido al Gobierno de López Miras "menos postureo y más mamografías para reducir la preocupante lista de espera existente en la Región de Murcia para la realización de esta prueba diagnóstica".

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la diputada socialista ha recordado que cerca de 1.500 personas, según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud, están en lista de espera para someterse a una mamografía, lo que ha calificado como "una consecuencia directa de la falta de gestión y compromiso del Gobierno de López Miras".

Sánchez ha explicado que, de ellas, 1.223 personas, más del 82 por ciento, aún no tienen asignada ni siquiera una fecha para la prueba. Además, ha denunciado que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado: en los últimos seis meses, el número de pacientes sin cita asignada para realizar una mamografía ha aumentado un 33 por ciento.

"Lo que verdaderamente hace falta es que el Gobierno de López Miras dé cita a las mujeres de la Región para realizarse una mamografía. Para que las mujeres puedan conocer su diagnóstico y, en caso necesario, comenzar su tratamiento, lo primero que necesitan es una cita", ha afirmado.

Al hilo, la socialista ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea Regional una moción para que el Gobierno regional, a través del Servicio Murciano de Salud, ofrezca una cita a las 1.223 personas que se encuentran en lista de espera para una mamografía en la Región de Murcia.

Por otro lado, la diputada socialista ha anunciado que el próximo miércoles el Grupo Parlamentario Socialista preguntará en sesión plenaria de la Asamblea Regional al Gobierno de López Miras por la paralización de la ampliación del rango de edad de los 45 a 74 años del programa de cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia, a diferencia de otras comunidades autónomas que ya han llevado a cabo dicha ampliación.

"El estadio en el que se diagnostica el cáncer influye directamente en la supervivencia. Por ello, los programas de cribado de cáncer de mama salvan vidas y deben ser una prioridad absoluta en todas las comunidades autónomas", ha añadido.

Para finalizar, Marisol Sánchez ha señalado que el Día Mundial contra el Cáncer de Mama es un recordatorio de que la salud pública "salva vidas" y ha reiterado que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, "va a trabajar sin descanso para proteger la vida de las mujeres".