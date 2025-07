Mariza, la "reina del fado" que aúna tradición y modernidad, actúa este viernes en el Festival de Jazz de San Javier

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Jazz de San Javier Jazz San Javier recibe este viernes por primera vez a Mariza, la artista portuguesa "más internacional de todos los tiempos". Conocida como "La reina del fado", Mariza, acumula más de treinta discos de platino y ha llevado la melancolía del canto portugués a los principales escenarios de todo el mundo como el Olympia de Paris, el Royal Albert Hall de Londres o el Carnegie Hall de Nueva York, entre otros.

Su extensa discografía la cierra, de momento, su último álbum, 'Amor', en el que combina tradición y modernidad. En Jazz San Javier desgranará es último disco junto algunos de los éxitos que han jalonado su carrera y lo hará acompañada por un quinteto de músicos entre los que cuenta como artista invitado con Joao Frade, uno de los mejores acordeonistas de Europa.

Mariza ha sido embajadora del fado portugués en el circuito mundial del World Music del que ha formado parte y donde se ha encontrado con otros géneros, otros artistas de los que se ha enriquecido, abierta a siempre a nuevas influencias peros sin perder su identidad portuguesa.

Asimismo, ha colaborado con Gilberto Gil, Ivan Lins, Sting, Lenny Kravitz, Cesária Évora, Tito Paris o Carlos do Cormo, entre otros muchos. Su relación con España ha sido intensa, no solo por su éxito en nuestro país, si no por las colaboraciones que ha firmado con artistas como José Mercé o el cantor Miguel Poveda, con el que interpretó el fado 'Meu fado meu' , en la película 'Fados', del director español Carlos Saura.

Concha Buika, Vanesa Martíny Sergio Dalma, también están entre sus colaboraciones hispanas. Su primer álbum 'Fado em Mim' (2021) anunciaba ya lo que vendría después, una fructífera carrera de conciertos y discos en los que ha homenajeado al fado clásico y en los que ha extendido sus fronteras con otros géneros y otros ecos , como las mornas caboverdianas, clásicos del Rhytm&Blues, música brasileña y cualquier otro tema de su gusto, conformando con todo ello un repertorio muy personal.

La gran dama del fado, Amália Rodrigues, fue una inspiración para Mariza, nacida en Mozambique y criada en Lisboa, en el barrio Mouraria, cuna del fado, Su intervención en los homenajes a la muerte de Amália Rodrigues en 1999, la dio a conocer iniciando una carrera imparable en la que destaca precisamente el disco 'Mariza canta Amália' (2020).

Ahora en su reciente álbum 'Amor', incluye sonidos nuevos "en un balance perfecto entre mi esencia tradicional y una evolución hacia algo más contemporáneo", según ha explicado ella misma.