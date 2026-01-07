Marta Robles analizará medio siglo de monarquía en los medios este jueves en San Javier

Archivo - La periodista y escritora Marta Robles - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La periodista y escritora Marta Robles será la protagonista de la segunda jornada del ciclo de conferencias '50 años de una nueva monarquía' del Ayuntamiento de San Javier con una charla que lleva por título 'La Familia Real en portada'.

La cita será este jueves, 8 de enero, a las 20.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Robles abordará la evolución del relato mediático sobre la Casa Real desde la instauración de la monarquía parlamentaria en España, tras la dictadura, hasta la actualidad.

A través de imágenes y ejemplos, desgranará los cambios en el tratamiento informativo de los miembros de la Familia Real y reflexionará sobre las razones detrás de esa transformación.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Marta Robles ha trabajado en medios como Cadena SER, Telecinco, Telemadrid, Onda Cero, Antena 3 o el diario La Razón, donde continúa colaborando.

Es autora de más de 20 libros, entre ellos el premiado 'Luisa y los Espejos' (Premio Fernando Lara 2013), y otros como 'Pasiones Carnales' o 'La chica a la que no supiste amar'.

Su última novela, 'Amada Carlota', figura entre las más vendidas del momento. Su trayectoria ha sido reconocida con más de 30 premios, como la Antena de Oro, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid o el Premio de las Letras del Ateneo Mercantil de Valencia.