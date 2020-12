Marta Robles en 'Río de Letras'

La periodista y escritora madrileña Marta Robles será la siguiente invitada del ciclo literario blanque

Marta Robles es la siguiente invitada al encuentro literario 'Río de Letras' que se desarrolla en Blanca. La charla con la autora tendrá lugar este jueves, 3 de diciembre, a las 18.00 horas y se podrá seguir en directo de manera presencial en la Fundación Pedro Cano, con aforo limitado por lo que se recomienda pedir cita en el museo durante su horario de apertura según han informado fuentes municipales en un comunicado de prensa. También se podrá seguir por vía telemática a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Blanca.

La conferencia de este jueves de Marta Robles estará presentada y dirigida por la blanqueña Beatriz Sánchez, escritora, apasionada de la lectura y presidenta de la Asociación Cultural de Blanca. Tras el paso de Ángeles Gónzalez-Sinde y Paul Pen, Robles es la tercera conferenciante de este certamen literario.

En 'La chica a la que no supiste amar', novela galardonada en 2019 con el premio de narrativa Letras del Mediterráneo de la ciudad de Castellón, el detective Tony Roures, cínico y sentimental, recibe de madrugada la visita de un viejo amigo, Alberto Llorens, un fotógrafo al que creía felizmente casado con una rica empresaria de Castellón. La triste realidad, según le cuenta, es que tiene problemas conyugales y se ha convertido en un asiduo del club de alterne más famoso de todo el Levante español.

Allí conoció a Blessing, una joven nigeriana, atada a una organización de trata por la deuda del viaje y un ritual de vudú. Tras ser chapuceramente operada de un cáncer de mama, se convierte en 'mercancía estropeada'' y es asesinada. Es entonces cuando Llorens recibe amenazas y, asustado, busca a Roures. Este comienza una peligrosa investigación que revelará una trama criminal de trata de mujeres de inusitada crueldad.

SOBRE MARTA ROBLES

Marta Robles es periodista y escritora nacida en Madrid, 30 de junio de 1963. Es Licenciada en Ciencias de la Información, en la rama de periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace treinta años ejerce la profesión en todo tipo de medios de comunicación.

Robles comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces nunca ha dejado de colaborar en distintas publicaciones como Man, Woman, Panorama, Elle, Wapa, XL Semanal, Carácter, el Magazine de La Vanguardia, La Gazeta de Salamanca, Grazia o La Razón.

En televisión ha trabajado en Telecinco, Antena 3, TVE, Telemadrid, Canal Sur, Canal 10 y Dkiss, en todo tipo de formatos culturales e informativos, casi siempre presentados y dirigidos por ella misma.

En radio ha presentado y dirigido programas en Cadena Ser, Onda Cero, Radio Intercontinental y EFE Radio, y ha colaborado en Es Radio y Punto Radio.

En su faceta de escritora, ha publicado ocho libros de ficción: 'Las once caras de María Lisboa' (2001), 'Diario de una cuarentona embarazada' (2008), 'Don Juan' (2009), 'Luisa y los espejos' (2013) -Premio Fernando Lara de Novela-, 'Obscena, A menos de cinco centímetros' (2017) -finalista en el Premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón-, 'HNegra' (2017), 'La mala suerte' (2018) y 'La chica que no supiste amar' (2020) - Premio 2019 de Narrativa Castellón Letras del Mediterráneo-; y siete novelas de no ficción: 'El mundo en mis manos' (1991), 'La dama del PSOE' (1992), 'Los elegido de la fortuna' (1999), 'El catálogo del Parque Oceanográfico de Valencia' (2013), 'Madrid me Marta' (2011), 'Usted Primero' (2015) y 'Haz lo que temas' (2016).

Actualmente colabora en La Razón, La Gazeta de Salamanca, Amigas y conocidas (TVE), Objetivo Bienestar, El Cascabel (13TV) y Espejo Público (Antena 3). Además, participa y es protagonista en conferencias, mesas redondas, coloquios y charlas por toda España.

Robles posee numerosos premios a lo largo de su excelente carrera profesional, entre los que cabe destacar el TP de Oro, dos Antenas de Oro y dos de Plata, el Woman de Oro, el Premio Nacional de Comunicación o el Premio PR a la periodista más querida de Madrid, además del Premio Fernando Lara de Novela.