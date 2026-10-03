Más de 1.100 opositores optan este domingo a plazas de facultativo y Trabajo Social del SMS

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.142 opositores se examinan este domingo para optar a las 53 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS) correspondientes a cinco opciones de Facultativo Sanitario Especialista: Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurocirugía y Neurofisiología Clínica, así como a la opción de Trabajo Social de Diplomado no Sanitario.

Las pruebas comenzarán, a las 9.30 horas, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo. Para su desarrollo se han habilitado 20 aulas y los tribunales calificadores contarán con el apoyo de 61 profesionales adscritos al SMS.

La distribución de las aulas y toda la información relativa a los procesos selectivos del Servicio Murciano de Salud se pueden consultar en el portal web de Recursos Humanos del SMS. El calendario de pruebas comenzó el pasado 27 de septiembre, jornada en la que participaron 122 de los 156 aspirantes convocados, lo que supone una asistencia del 78 por ciento. Estas pruebas corresponden a las Ofertas de Empleo Público de los años 2022, 2023 y 2024.

El SMS publicó el pasado mes de julio el calendario oficial para la fase de oposición de este proceso selectivo unificado que engloba un total de 1.978 plazas, distribuidas en 73 convocatorias: 29 de turno libre, 4 de promoción interna y 40 de carácter mixto.

Con la continuidad de estas pruebas, "el SMS avanza en el desarrollo de los procesos selectivos para reforzar la estabilidad del empleo y atender las necesidades de profesionales del sistema sanitario regional", destacan desde el gobierno regional.

Debido al alto volumen de participantes, el SMS pondrá en marcha estrictas medidas de seguridad en las sedes de examen y se prestará especial atención a la prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante las pruebas, con el objetivo de asegurar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todas las personas aspirantes.