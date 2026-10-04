Más de 1.200 personas abarrotan el Patio del Antiguo CIM para disfrutar de Arde Bogotá

Cartagena se rinde a Arde Bogotá en el estreno de su nuevo disco - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha vivido este sábado una jornada histórica para la música en directo, el talento creativo local, que representa Arde Bogotá, y la comunidad universitaria. El Patio del Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM), se ha convertido en el escenario del programa especial Campus Radio 3, una iniciativa de la emisora pública nacional junto al Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El gran atractivo de la cita ha sido la presentación en primicia y ante su público del esperado nuevo trabajo discográfico del grupo cartagenero, Arde Bogotá.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado "que es una suerte contar con ellos como embajadores, con este regalo, con su inmensa generosidad participando en este Campus Radio 3 Universidad Politécnica de Cartagena, dentro de la estrategia de Cartagena Ciudad Universitaria, para que los jóvenes que están estudiando actualmente aquí en nuestras universidades puedan disfrutar de la cultura y nada más y nada menos que de la presentación del disco de Arde Bogotá".

Junto al presidente regional, Fernando López Miras, que también ha asistido a este evento, Arroyo ha recordado además que "tuvimos la suerte de tener el primer concierto de Bienvenida Universitaria, el primer festival con Lorna, otra artista cartagenera, y hoy la suerte de que Arde Bogotá, en un formato gratuito, presente su nuevo disco. Así que muy contentos de que 1.200 jóvenes fans de la música y de Arde Bogotá puedan disfrutar de esta iniciativa que estamos celebrando por primera vez en Cartagena".

El concierto gratuito, que completó su aforo disponible de más de 1.200 invitaciones, demostró el músculo cultural y la vitalidad de la estrategia municipal.

La alcaldesa ha remarcado la fuerte identidad local de la banda señalando que son unos verdaderos embajadores "porque todo lo que les mueve llevan Cartagena en el ADN. Ellos siguen viviendo aquí en Cartagena, han ido a grabar el disco a Los Ángeles pero han montado su propio estudio aquí en Cartagena. Aprovechan para siempre promocionar Cartagena en todos y cada uno de sus conciertos; el orgullo que sienten de pertenencia, de identidad, el sentimiento que contagia a todos es increíble".

En este sentido, Arroyo ha valorado la firme apuesta del grupo por mantenerse vinculado a su origen, "podrían haber elegido cualquier lugar del mundo para presentar su disco y lo hacen aquí en su casa, en la universidad, para volver a demostrar el compromiso, la entrega y el cariño que tienen hacia Cartagena".

Junto a los cabeza de cartel, Campus Radio 3 reunió un escaparate representativo de las propuestas más innovadoras de la escena independiente de la Región de Murcia. El escenario del CIM acogió las actuaciones de José Luis, Hoonine, o Sistema Nervioso, y LA PATRI, y dio altavoz a festivales como La Mar de Música o el Rock Imperium, completando la oferta musical de una jornada retransmitida en directo a todo el país a través de Radio 3 y RTVE Play.