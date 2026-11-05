Más de 13.400 jóvenes de la Región de Murcia solicitan el Bono Cultural Joven 2026

Archivo - Carteles del Bono Cultural Joven - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.406 jóvenes de la Región de Murcia han solicitado el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda de 400 euros impulsada por el Ministerio de Cultura para personas nacidas en 2008 que cumplan o vayan a cumplir 18 años este año.

El dato regional supone un 64% sobre el total de jóvenes de esta edad, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son 20.832, según ha informado la Delegación del Gobierno.

En el conjunto del país, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 374.131 jóvenes, el 66,6% de la población estimada de esa edad. La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054.

Con las cifras registradas este ejercicio, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones.

La ayuda permite adquirir productos y servicios culturales, así como instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales. Una vez concedida, los beneficiarios disponen de un año para gastar los 400 euros en los 4.159 establecimientos adheridos en España, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

El Bono Cultural Joven funciona mediante una tarjeta de prepago, disponible en formato virtual para el móvil o físico, que se envía al domicilio del beneficiario.

La ayuda contempla dos modalidades. En la primera, los 400 euros se distribuyen entre distintas categorías: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, videojuegos o discos; y hasta 100 euros para consumo digital o en línea, como suscripciones a plataformas musicales, audiovisuales o de lectura.

La segunda modalidad permite destinar la totalidad de la ayuda a una sola categoría, a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

El programa está regulado por un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de marzo de 2023 y cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en esos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.