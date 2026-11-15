Más de 1.400 alumnos se convierten en troveros gracias a una nueva actividad de 'Murcia Mi Ciudad Enseña'

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 estudiantes de Primaria y de Secundaria tienen la oportunidad de descubrir y practicar el trovo, una de las manifestaciones más representativas de la cultura popular murciana, gracias a una nueva actividad incorporada este curso al programa municipal 'Murcia Mi Ciudad Enseña'.

La concejal de Educación, Belén López, que ha visitado uno de estos talleres celebrados en el IES Infante, ha señalado que "la iniciativa ha tenido muy buena acogida por parte de los centros educativos, ya que permite a los jóvenes convertirse en auténticos troveros mediante una experiencia participativa que une literatura, improvisación, música y creatividad en las propias aulas".

La actividad, de una hora y media de duración, tiene lugar en el aula impartida por la trovera murciana y directora de la Escuela del Trovo de la Región de Murcia, Patricia Navarro. Los 154 alumnos de este Instituto de la capital han trabajado en equipo a lo largo del taller y practicar lo aprendido sobre el trovo.

Una primera parte teórica acerca a los alumnos de entre 10 y 14 años al mundo del trovo, su origen, evolución y relevancia dentro de las tradiciones culturales de la Región de Murcia. Además, los estudiantes aprenden conceptos relacionados con la métrica, la rima, el ritmo, las figuras literarias y las técnicas básicas de creación poética e improvisación oral.

La segunda parte se enfoca en la práctica, para aprender de forma lúdica y creativa a través de juegos de rima y ritmo, escucha de ejemplos, creación de versos propios, improvisaciones colectivas y acompañamiento musical con palmas e instrumentos, descubriendo así cómo construir y expresar ideas mediante la palabra.

La propuesta, que se engloba en el apartado de Patrimonio Tradicional de la Oferta Educativa que cada centro escoge para realizar, también establece conexiones entre el trovo y otras formas de improvisación oral presentes en distintas culturas, así como expresiones cercanas a los adolescentes, como el rap o determinados géneros musicales basados en el ingenio verbal.

COMPONENTE EDUCATIVO Y SOCIAL

La edil de Educación ha destacado que "entre los objetivos de esta nueva actividad se encuentran acercar el mundo del trovo a las nuevas generaciones, poner en valor el patrimonio cultural inmaterial murciano y ayudar a los jóvenes a descubrir el poder de la palabra como herramienta de comunicación, identidad y pensamiento crítico".

Asimismo, "la iniciativa apuesta por aprender lengua y literatura desde la experiencia, el juego y la creatividad, fomentando la participación del alumnado y el desarrollo de sus habilidades comunicativas", tal y como ha añadido Belén López.

MÁS DE 100 ACTIVIDADES A ESCOGER PARA REALIZAR DURANTE EL CURSO 2026/27

El Ayuntamiento oferta para este curso educativo 2026/27 un total de 105 actividades, dirigidas a los alumnos de los 190 centros educativos.

La programación está disponible para la comunidad educativa en la página web www.murciaeducadora.net, donde el profesorado puede consultar las actividades y seleccionar las propuestas más adecuadas para cada etapa y nivel educativo, que van desde Educación Primaria hasta Bachillerato y Formación Profesional por primera vez este curso.

Las iniciativas se distribuyen en siete bloques temáticos: Artes Escénicas, Patrimonio Histórico-Artístico, Patrimonio Científico, Patrimonio Natural, Patrimonio Tradicional, Conocer Servicios-Crear Conciencias y Haciendo Ciudadanía.

La finalidad es convertir Murcia "en un gran espacio educativo abierto, acercando a los escolares la riqueza histórica, artística, científica, natural y tradicional del municipio desde pequeños, al mismo tiempo que fomenta valores relacionados con la convivencia, la participación ciudadana, la igualdad, el respeto por el entorno y el compromiso con la comunidad", afirman desde el consistorio murciano.