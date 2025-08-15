Más de 1.500 jóvenes de Santomera participaron en las actividades lúdico-educativas del municipio

SANTOMERA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Más de 1.500 niños y jóvenes de Santomera participaron en las casi cien actividades lúdico-educativas organizadas por el Plan de Juventud del Ayuntamiento de Santomera, explicó la concejala del ramo, Remedios Yagües durante el balance que realizó del plan esta semana.

Los menores de entre 0 y 16 años han disfrutado de actividades gratuitas durante fines de semana, días no lectivos y vacaciones escolares, favoreciendo la conciliación familiar y laboral de sus familias. La programación ha incluido propuestas variadas como cuentacuentos, talleres de cocina, de maquillaje y de encuadernación japonesa, clubes de lectura y escritura, espectáculos de magia, zonas gamer, excursiones al medio natural y campamentos escolares, desarrolladas tanto en Santomera como en El Siscar y La Matanza, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Yagües ha explicado que "con esta programación anual queríamos ofrecer una oferta de ocio saludable y diversa, que diseñamos escuchando a los jóvenes de nuestro municipio y adaptándola a sus gustos".

El objetivo, ha añadido, "era contribuir al equilibrio entre la vida laboral y familiar, creando espacios de interacción entre iguales y experiencias enriquecedoras" y así que los jóvenes de Santomera "pudieran disfrutar de momentos de convivencia con sus amigos, aprender y divertirse".

Yagües ha destacado que el Ayuntamiento ya se encuentra trabajando en la programación para el curso 2025-2026, y que las propuestas serán seleccionadas por sus propios destinatarios a través de los corresponsales juveniles y de consultas realizadas en los institutos del municipio.

Las actividades del Plan de Juventud están financiadas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.