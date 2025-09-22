Más de 20 voluntarios de UCAM Cartagena acompañan a mayores del asilo de las Hermanitas de los Pobres

Voluntarios de la UCAM en una actividad con mayores del asilo de las Hermanitas de los Pobres - UCAM

CARTAGENA (MURCIA,) 22 (EUROPA PRESS)

Más de una veintena de alumnos adscritos a siete titulaciones de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) participan este cuatrimestre en un voluntariado rotatorio de acompañamiento a los mayores del asilo de las Hermanitas de los Pobres.

En esta actividad solidaria del Campus de Cartagena, los voluntarios se organizan en turnos rotatorios para que cada semana acudan alumnos distintos, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El compromiso del voluntariado se traduce en dos visitas mensuales a la residencia, donde desarrollan actividades muy diversas con los usuarios como paseos al aire libre, juegos de mesa, talleres de manualidades, lectura compartida o simplemente charlas en las que los mayores encuentran escucha y compañía.

El capellán del Campus de Cartagena, Antonio José Palazón, ha explicado que "el voluntariado es una experiencia que transforma a los estudiantes y, al mismo tiempo, aporta alegría y motivación a los mayores, que agradecen profundamente la compañía de la juventud universitaria".