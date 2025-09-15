Más de 200 expertos de Inspección y Evaluación de Servicios Sanitarios se darán cita en un congreso nacional en Murcia

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reunido con el comité organizador del 'IX Congreso Nacional de Inspección y Evaluación de Servicios Sanitarios' - CARM

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá el 6 y 7 de noviembre la celebración del 'IX Congreso Nacional de Inspección y Evaluación de Servicios Sanitarios', que tendrá lugar en el hospital general Universitario Reina Sofía de Murcia y contará con 200 participantes de todo el país, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha resaltado, en la reunión que ha mantenido con el comité organizador de este encuentro, "la importancia y el impacto de la inspección en el asesoramiento de las autoridades sanitarias en la actualización de técnicas, recursos y prestaciones sanitarias".

"Al Congreso asistirán profesionales del ámbito sanitario, responsables institucionales y expertos en evaluación de servicios sanitarios para intercambiar conocimientos, compartir experiencias y promover la mejora continua de la calidad y la eficiencia en nuestro sistema de salud", ha añadido Pedreño.

En este sentido, el titular de Salud ha destacado que "el programa científico del Congreso aborda cuestiones fundamentales de práctica diaria, fomentando el intercambio de experiencias y la creación de sinergias. Todo ello, en el contexto de la transformación digital que está experimentando el sector sanitario y el profundo impacto que eso conlleva en la actividad de los responsables de Inspección y Evolución de Servicios Sanitarios".

Entre los temas que se tratarán están la regulación, inspección y autorización de las unidades de medicina estética, la incorporación de la inteligencia artificial en la actividad sanitaria e inspectora, la situación y funciones de la inspección de los servicios sanitarios en las comunidades autónomas, así como el papel que desempeña la Inspección Sanitaria en relación con la enfermedad profesional.