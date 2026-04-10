Más de 2.100 murcianos se beneficiarán de hasta 7.000 euros de deducciones fiscales por la compra de vehículo eléctrico

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al presidente del Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de la Región de Murcia (Gretamur), Pepe de la Cruz, y el presidente de la Federa - CARM

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha establecido los incentivos fiscales más elevados de España para fomentar el uso del vehículo eléctrico, a través de deducciones autonómicas en el IRPF para la adquisición de este tipo de vehículos y la instalación de puntos de recarga.

"La medida podrá beneficiar a más de 2.100 contribuyentes en la presente campaña de la renta, mediante un modelo directo, sencillo y eficaz", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, según han informado desde el Ejecutivo regional.

"La Región de Murcia dispone de los incentivos fiscales más elevados de España para fomentar la movilidad eléctrica", ha subrayado el consejero, "con deducciones que pueden alcanzar hasta el 30 por ciento del gasto, con un máximo de 7.000 euros por la compra de vehículos electrificados y hasta 4.000 euros por la instalación de infraestructuras de recarga".

Juan María Vázquez ha realizado estas declaraciones durante su visita al taller de automoción de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, donde estuvo acompañado por su presidente, Alfonso Hernández, y donde pudo conocer la evolución del sector ante el impulso de la movilidad eléctrica.

El consejero con competencias en Energía ha resltado que "el Gobierno regional mantiene una firme apuesta por la transición energética, con medidas propias que permiten avanzar hacia una movilidad más sostenible y que facilitan a los ciudadanos beneficiarse de los incentivos de forma clara y directa".

En concreto, se podrán acoger a estas medidas alrededor de 2.100 ciudadanos: más de 1.500 contribuyentes se beneficiarán de las deducciones por la adquisición de vehículos electrificados, mientras que otros 600 lo harán por la instalación de puntos de recarga, consolidando el avance hacia un modelo de transporte más limpio y accesible en la Región.

El Ejecutivo autonómico aplica estas deducciones desde el 1 de enero de 2025, con un sistema que reduce trámites.

"Las deducciones fiscales directas permiten percibir el incentivo de manera inmediata en la renta, sin procesos complejos ni largos plazos de tramitación, lo que facilita que cada vez más familias puedan dar el paso hacia el vehículo eléctrico", según ha destacado el consejero junto al presidente del Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de la Región de Murcia (asociación integrada en Fremm), Pepe de la Cruz, quien le acompañó en la cita.

Durante la visita, el consejero ha puesto en valor el papel del sector de la automoción en este proceso de transformación y ha indicado la importancia de acompañar a empresas y profesionales en la adaptación hacia nuevas tecnologías y modelos de negocio vinculados a la movilidad eléctrica.

Asimismo, ha recalcado la colaboración con el tejido empresarial para avanzar en la implantación de infraestructuras de recarga y en la capacitación técnica para afrontar los retos de la electrificación del parque móvil.

"Este modelo simplifica el acceso a las ayudas y garantiza que el dinero llegue cuanto antes del beneficiario frente a otros sistemas más complejos en su tramitación", ha apuntado.

En paralelo, el Gobierno regional continúa avanzando en la gestión de las ayudas a la movilidad eléctrica, con 22 millones de euros ya concedidos. En estos momentos, el esfuerzo se centra en la fase de pago, por lo que el consejero ha animado a los beneficiarios que están pendientes de justificar a que lo hagan lo antes posible, ya que el crédito está disponible y es necesario completar este trámite para proceder al pago.

RESULTADOS Y CRECIENTE INTERÉS CIUDADANO

Durante 2025, se registró el mayor número de adquisiciones de vehículos electrificados en la Región de Murcia, con alrededor de 4.500 unidades y un aumento del 122 por ciento, por encima de la media nacional (que se situó en un 96 por ciento), lo que "evidencia el creciente interés por este tipo de movilidad".

"El Gobierno regional ha apostado por una herramienta eficaz que está contribuyendo a acelerar la electrificación del parque móvil, alineando la política fiscal con los objetivos de reducción de emisiones y transición energética", ha remarcado Vázquez.

El máximo responsable regional en Energía ha afirmado que "el Gobierno regional continúa aplicando un modelo que funciona y que se basa en incentivos directos que aportan certidumbre, reducen barreras y facilitan el acceso a tecnologías limpias".

"Desde el primer momento, hemos defendido instrumentos más ágiles y eficaces frente a modelos complejos que han generado dificultades tanto para los ciudadanos como para el sector", ha apuntado el consejero.