Más de 280 opositores están convocados este domingo para optar a 40 plazas del Servicio Murciano de Salud

El Calendario De Exámenes Del SMS Comenzó El 27 De Septiembre Y Continúa Desarrollándose De Forma Progresiva. - CARM

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 282 personas están convocadas este domingo, 8 de noviembre, a participar en las pruebas selectivas correspondientes a 40 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Estas plazas corresponden a Facultativo Sanitario Especialista en Angiología y Cirugía Vascular (2 plazas de acceso libre), Cardiología (11 de acceso libre y 1 de promoción interna), Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (2 plazas de acceso libre), y Cirugía Ortopédica y Traumatología (20 de acceso libre). Además, se ofertan tres plazas de acceso libre y una de promoción interna de Terapia Ocupacional, de la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista.

La prueba se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo. Allí se han habilitado seis aulas para su desarrollo, y los tribunales calificadores contarán con 23 profesionales del SMS que colaborarán en la organización y el correcto desarrollo de la jornada.

CASI 2.000 PLAZAS OFERTADAS

Estas pruebas forman parte del proceso selectivo unificado correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, que comprende un total de 1.978 plazas distribuidas en 73 convocatorias. El calendario de exámenes comenzó el pasado 27 de septiembre y continúa desarrollándose de forma progresiva.

En la última jornada, celebrada el pasado 25 de octubre, participaron 1.025 de las 1.264 personas convocadas, lo que representa una asistencia del 81 por ciento. En conjunto, las cuatro jornadas celebradas hasta la fecha registran 9.938 asistencias a las pruebas de un total de 12.627 convocatorias individuales a examen, lo que supone una participación global del 78,70 por ciento.

La distribución de las aulas y toda la información relativa a los procesos selectivos del SMS pueden consultarse en www.murciasalud.es/oposicionsms.