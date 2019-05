Más de 28.000 asistentes inauguran la primera jornada de #WARMUP2019 con Amaia como gran triunfadora

Publicado 04/05/2019 10:29:56 CET

MURCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

WARM UP Estrella de Levante lo ha vuelto a hacer. Cerca de 28.000 personas han abarrotado el recinto de La Fica en la primera jornada de un festival que, en tan solo tres ediciones, ha conseguido posicionarse como el primer gran festival del año en España.

La cita de este año se ha inaugurado, a las 18.15 horas, con el directo del murciano Marcelo Criminal en el Escenario Up, que pese a ser el más madrugador consiguió congregar a una buena legión de fans. Sobre estas mismas tablas han pasado algunos de los directos más divertidos de la noche, como el de Space Surimi, y propuestas tan diversas como el rock futurista de Los Invaders o la electrónica de los aclamados Delaporte, encargados de poner el broche de oro a la noche del viernes.

El electropop de la chilena Javiera Mena fue el primero en desfilar por el Escenario Warm, que poco después acogió la inconfundible y delicada voz de Zahara, presentando en directo el particular universo de 'Astronauta', su último disco, ante más de 10.000 asistentes.

Tras ella llegó Carolina Durante, una de las bandas más aclamadas de la noche. Y es que temas de su recientemente publicado álbum debut, como 'Las canciones de Juanita' o 'Joder no sé', y hits ya emblemáticos como 'La noche de los muertos vivientes' o 'Cayetano' han hecho vibrar al público de principio a fin. Además, los madrileños han sido protagonistas de uno de los momentazos de esta jornada inaugural, cantando a dúo con Amaia 'Perdona '(ahora sí que sí)'.

La ganadora de Operación Triunfo 2017 volvía a subir al escenario pletórica tras abrir la sesión de conciertos el escenario principal Estrella de Levante, donde estrenó en directo su single 'El relámpago', el primer adelanto de su disco debut. Alternando guitarra y piano, Amaia interpretó además alguna versión, como una juguetona interpretación del hit de Luis Miguel 'Ahora te puedes marchar', conquistando a los asistentes con su honestidad.

La garra y la experiencia de The Jesus and Mary Chain y Two Door Cinema Club fueron dos de los platos fuertes de la noche, demostrando con sendos directos por qué ocupaban las letras grandes del cartel.

Los fans de la mejor electrónica han podido disfrutar durante doce horas ininterrumpidas en el doble Escenario WARM UP Dancefloor y en el nuevo espacio Esc_, donde el público vibró especialmente con el live de Young Marco.

Entre concierto y concierto los festivaleros pudieron descansar en los remozados espacios de relax, comprar prendas de diseñadores locales o pasear por los diversos puestos de la zona de Market o visitar el stand de la Consejería de Juventud de la Región de Murcia.

Como ya es tradición, todos aquellos que no han podido asistir al #WARMUP2019, han tenido ocasión de disfrutar de los directos gracias a la retransmisión de Radio 3, que continuará esta noche con los conciertos de Vetusta Morla o Teenage Fanclub.