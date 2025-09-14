Más de 35.000 escolares participan en actividades de sensibilización medio ambiental del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fomentar la conciencia ecológica desde edades tempranas y desarrollar actitudes de respeto y responsabilidad hacia la naturaleza son algunos de los objetivos que persigue el Ayuntamiento a través del Programa de educación, divulgación y sensibilización ambiental dirigido a escolares, familias, y público en general.

Gracias a estas acciones, desde septiembre de 2024 y hasta junio de 2025 cerca de 35.000 escolares del municipio han crecido en valores de protección del medio ambiente.

La Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, ha organizado diferentes iniciativas para fomentar esa conciencia ecológica y promover un estilo de vida más sostenible. En estas actividades se han organizado en los centros educativos, y también en otros equipamientos municipales como son el Parque Forestal Majal Blanco, el Paraje La Contraparada y el Molino del Amor

Y es que, la educación ambiental desde edades tempranas fomenta la conciencia ecológica, y contribuye a desarrollar actitudes de respeto y responsabilidad hacia la naturaleza. En este sentido, las actividades organizadas en el marco del Programa municipal 'Murcia, ecología de una ciudad' se han centrado principalmente en el proyecto de Escuelas Verdes y el de Huertos Escolares.

Más de 35.000 escolares de 99 centros educativos participaron el pasado curso escolar en estas acciones que se plantean a través de juegos y dinámicas motivadoras, para que los alumnos investiguen y descubran la problemática ambiental, para pasar a la acción en la creación de un mundo más sostenible.

En concreto en el Programa de Escuelas Verdes, la temática central del curso 2024/25 fue 'Sonidos naturales frente al cambio climático', con especial atención a la contaminación acústica y su relación con el cambio climático, destacando la importancia de crear espacios libres de ruido tanto dentro como fuera de las aulas para mejorar la calidad de vida y fomentar un ambiente más saludable.

Los alumnos que han trabajado en los Huertos Escolares, han aprendido valores como el respeto por el entorno, la alimentación saludable, la cooperación y la sostenibilidad, convirtiendo el huerto en un aula viva integrada en el currículo a través de talleres, asesoramiento personalizado y encuentros formativos.

Otras actividades gratuitas dirigidas a murcianos y visitantes han sido las Rutas ambientales guiadas. En total 19 recorridos por enclaves naturales y culturales de Murcia para descubrir la biodiversidad y los paisajes locales.

Los talleres de Naturaleza en Familia, celebrados en el Aula de Naturaleza del Majal Blanco, han fomentado la curiosidad de los más pequeños, y han promovido acciones para participar y disfrutar niños y mayores.

Por otro lado, en la Escuela de Naturaleza en Navidad y Semana Santa, dirigida a menores de entre seis y 12 años, los asistentes aprendieron sobre conservación y sostenibilidad en contacto directo con el entorno natural.

Además los Centros de visitantes y puntos de información ambiental como el Majal Blanco, La Contraparada, Soto de las Aneas y la Plaza de las Moreras, atendieron a 4.225 visitantes que recibieron información y participaron en itinerarios guiados.

A lo largo del año también se desarrollaron campañas temáticas sobre ruido nocturno, biodiversidad urbana y consumo sostenible, además de la participación en efemérides como el Día Mundial del Medio Ambiente. "Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su apuesta por la educación ambiental como herramienta esencial para construir una ciudad más consciente, participativa y sostenible", destacan desde el consistorio.