Más de 4.000 escolares asisten en la Filmoteca a las sesiones de la Semana del Cine Espiritual

Imagen De Una De Las Sesiones De La Edición Del Año Pasado De La Semana De Cine Espiritual. - CARM

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 escolares participaron esta semana en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' en la Semana del Cine Espiritual que organiza el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes en colaboración con la Diócesis de Cartagena y que contó con una programación de cuatro largometrajes.

En concreto, desde el lunes y hasta el viernes se ofrecieron dos sesiones cada mañana para escolares, bajo el lema 'Tened valor: yo he venido al mundo', en las que se proyectaron películas que abordan valores relacionados con la bondad, la caridad, la misericordia, la valentía, la humanidad, la comunidad, el duelo, la resiliencia o la tolerancia.

Las películas proyectadas fueron los largometrajes de animación 'Jesús, luz del mundo', de Tom Bancroft y John J. Schafer; y 'David, una aventura gigante', de Phil Cunningham y Brent Dawes, destinadas a alumnos de Primaria y primer curso de ESO; así como los filmes 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, e 'Incontrolable', de Kirk Jones, para público mayor de 12 años.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, señaló la importancia de contar "con una oferta cultural amplia y diversa en todos nuestros centros para que la disfrute el conjunto de la sociedad. Dentro de este trabajo, colaboramos con diferentes colectivos sociales en acciones especiales en la Filmoteca regional, como las que hemos realizado con motivo de la Semana del Cine Espiritual. Tenemos nuestras puertas abiertas al conjunto de los ciudadanos".

Además de estas proyecciones para escolares, la Semana del Cine Espiritual en la Filmoteca regional se completó con cinco sesiones gratuitas y de entrada libre para todos los públicos, en las que se proyectaron las películas 'Incontrolable', de Kirk Jones; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo; 'David, una aventura gigante', de Phil Cunningham y Brent Dawes; 'Enemigos', de David Valer; y 'Las locas del obelisco', de Pablo Moreno.