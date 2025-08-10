Más de 450 mayores participan en cursos sobre inteligencia artificial, redes sociales o banca electrónica

Más de 450 mayores participan en cursos sobre inteligencia artificial, redes sociales o la banca electrónica - CARM

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 462 personas mayores han participado en los 41 cursos de formación que ha organizado la Fundación Integra Digital, a través de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, en los seis primeros meses de 2025 donde han aprendido sobre inteligencia artificial, redes sociales, banca electrónica, o el uso avanzado de los dispositivos móviles y el correo electrónico.

Los cursos, que se han celebrado en 15 centros sociales de personas mayores gestionados por el IMAS, tienen como objetivo esencial "mejorar las competencias digitales de este colectivo, fomentando así su autonomía, inclusión y participación activa en la sociedad digital y reduciendo la brecha digital", según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, señaló que estas acciones formativas "refuerzan también la autonomía personal, lo que previene el aislamiento social y mejora por tanto la calidad de vida de los participantes, además de fortalecer su capacidad para acceder a servicios digitales, realizar gestiones con seguridad y comunicarse con su entorno familiar y social".

"Desde el Gobierno regional tenemos claro que el proceso de transformación digital tiene que estar al servicio de los ciudadanos de la Región, y estas acciones formativas son una clara muestra de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas", destacó.

Los cursos, adaptados a diferentes niveles y necesidades, se han desarrollado con una metodología práctica, accesible y participativa diseñada de manera específica para el colectivo de personas mayores, explicaron.

La formación ha corrido a cargo de profesionales especializados en alfabetización digital y adaptados a distintos niveles de conocimiento, facilitando así la comprensión de conceptos y el uso real de la tecnología en su día a día.

Esta actuación forma parte de los programas de capacitación digital impulsados por la Comunidad y cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de los fondos NextGenerationEU.