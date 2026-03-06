Más de 4.500 farmacéuticos participan en las formaciones de Hefame en 2025 - HEFAME

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hefame cerró 2025 reforzando su compromiso con la formación continua de los profesionales de farmacia, tras superar los 4.500 asistentes en las más de 70 sesiones organizadas sobre temas de interés y actualidad para el sector. Esta cifra mejora la alcanzada en 2024 y se acompaña de más de 2.000 horas de formación impartidas, el doble que en el ejercicio anterior.

De este modo, Hefame refuerza su apuesta formativa con el objetivo de ofrecer a las farmacias y a sus equipos contenidos actualizados, prácticos y alineados con las necesidades reales del sector, poniendo a disposición de sus socios herramientas y conocimientos que les permiten seguir creciendo profesionalmente y mejorar la atención y el consejo farmacéutico que prestan a sus pacientes.

Durante el año se celebraron 32 webinars gratuitos enfocados a materias estratégicas y de actualidad para los farmacéuticos, entre los que destacaron los impartidos por el equipo de H+ Correduría de Seguros, con dos podcasts sobre opciones de ahorro en la declaración de la renta y una sesión sobre seguros para la protección integral de la farmacia.

También registraron una alta participación los desarrollados junto a compañías como Procter & Gamble, Haleon, Peroxfarma, Nutribiótica y Aflofarm, entre otras, según informa Hefame en un comunicado.

Como novedad, incorporaron dos eventos en streaming, uno con la compañía de healthcare Aboca y otro con H+ Asesorías, centrado en la operativa de Verifactu, que reunió a cerca de 300 farmacias conectadas en directo.

Las sendas formativas volvieron a consolidarse como uno de los formatos más valorados, al promover la especialización y el desarrollo de expertise en distintas categorías.

En 2025 se llevaron a cabo cinco programas de Experto: en bienestar digestivo, junto a Intoleran; en cuidado integral de la salud de la mujer, con Cum Laude; en antiedad, con Pierre Fabre; en consejo activo en ortopedia, con EMO; y en SIBO y otras patologías digestivas, con NPRO (iniciado en 2025 y con finalización prevista en 2026). Todas ellas superaron las 200 conexiones en directo y permitieron el seguimiento en diferido para la obtención del diploma acreditativo.

Aunque la formación online continúa ganando protagonismo, la cooperativa mantuvo también su apuesta por las sesiones presenciales, desarrolladas junto a Venalink, PRIM, Viatris y Novo Nordisk.

En el ámbito de la formación con especialistas del sector, se organizaron nuevos cursos con profesionales como Asun Arias, Beatriz Saralegui, Inma Riu, Jordi Corona y Marta Basterra, incorporando además como novedad a Arturo Álvarez y OMOI Pharmacy Coach.

Asimismo, la formación bonificada continuó siendo un gran eje del plan formativo a través de la colaboración de 'Escuela de Farmacia', con ocho convocatorias a lo largo del año, facilitando el acceso a contenidos prácticos y adaptados a las necesidades reales de las farmacias y sus equipos.