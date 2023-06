Más de 50 ópticas murcianas participan en 'Yo no soy un lince', campaña para hacerse un test visual sin coste

MURCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 ópticas murcianas participan en la campaña de sensibilización 'Yo no soy un lince', que busca que nadie se ponga en carretera este verano sin revisar antes el estado de su visión.

Con ese eslogan, la entidad, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tráfico, del Servei Català de Trànsit y de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, quiere informar de la importancia de contar con una buena visión a la hora de conducir.

Las ópticas pueden consultarse en el siguiente enlace: https://visionyvida.org/conductores/#MapaOpticas. La acción, que busca llegar al mayor número posible de conductores usuarios y profesionales, ofrece un test específico creado por expertos académicos de óptica para revisar aspectos que interfieren directamente en la conducción.

Y es que son muchos los que conducen sin tener la visión en perfectas condiciones. Según el test realizado a los 1.691 ciudadanos, el 5,4 por ciento (196 personas) conducen por debajo del límite visual exigido por Ley, según datos del estudio 'El estado de la visión de los conductores en España, 2022'.

En un contexto en el que se esperan millones de desplazamientos por carretera este verano y con las tasas de víctimas mortales en carretera aumentando, esta acción coordinada busca concienciar al conductor. "Sabemos que los conductores con peor visión tienen tres veces más siniestros viales que el resto. Nuestro objetivo es lograr que los siniestros en carretera sean 0" , explica Alsina.

Para animar a la participación y generar consciencia de la importancia de la visión en carretera se realizará una campaña en redes sociales. En ella se informará de aquellos aspectos visuales que más pueden interferir en la conducción y se animará al usuario a encontrar su óptica más cercana.

"Queremos conseguir en esta campaña que también los conductores profesionales de España revisen su visión. Desde riders, taxistas, buseros, repartidores o camioneros, creemos que es muy interesante llegar a ellos para explicarles que al volante se toman más de 15 decisiones por kilómetro recorrido y el 90 por ciento de la información que necesitamos para ello proviene de nuestro sistema visual", cuenta Alsina. Además, gracias al apoyo recibido por Correos Express, filial de paquetería urgente de grupo Correos, se propondrá la revisión a toda su flota de conductores y empleados.

Con los datos obtenidos en este periodo de revisiones se busca actualizar los resultados del último estudio sobre la materia, 'El estado de la visión de los conductores en España', que analizó por primera vez la visión de los conductores profesionales.

Los conductores profesionales tienen una mejor visión que la media española y cuidan mejor su salud visual, dado que esta es imprescindible en su trabajo. Un 16,4 por ciento de los conductores participantes en el estudio cree que no tiene buena visión, pero sigue conduciendo. Por otro lado, entre los mayores de 65 se detectan más problemas de salud visual, pero su ratio de accidentabilidad es menor.

Los conductores con accidentes tienen peor visión (campo visual, agudeza, sensibilidad al contraste). El 5,44 por ciento de la muestra analizada, que si se extrapolasen a la población española, podrían llegar a ser cerca de 1,5 millones de conductores, no alcanzan un 0,8 de agudeza, que es lo exigido al conductor profesional.

El 2,04 por ciento de las personas a las que se les ha realizado la revisión no alcanzan el 0,5, el mínimo exigido por ley. En caso de extrapolarlo al conjunto de la población conductora de España, estaríamos hablando de 558.000 conductores.

"Es importante que campañas como esta logren movilizar a los conductores. Una revisión es una pequeña acción que no solo puede salvar vidas, sino que puede generar mucho más confort visual y menor cansancio a la hora de realizar viajes largos", explica Alsina.

La campaña digital e interactiva juega con el símil con tres animales muy llamativos: 'Yo no soy un lince', ya que es el animal con una visión más precisa, capaz de ver un ratón a 70 metros de distancia; 'Yo no soy un águila', animal con un campo visual de 340 grados, en lugar de los 180 del ser humano - con solo unos 60 grados de visión nítida-, y 'Yo no soy un búho', ave cuya visión nocturna es muy precisa y mucho más desarrollada que la del resto de los animales.

"Creemos que con este mensaje dinámico y ameno al usuario de las redes sociales, se produce una identificación que todos entendemos y que nos ayudará a movilizar al conductor. Incluso el que aún no conduce podrá entender la importancia de la visión al volante", explica Alsina.