Más de 60 empresas se darán cita el 24 de septiembre en la IV Feria Regional de Empleo y Formación

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), celebrará el próximo 24 de septiembre, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, su cuarta Feria de Empleo y Formación, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La jornada, que se desarrollará bajo el título 'Generando futuro', contará con un espacio expositivo que congregará a más de 60 empresas e instituciones de todos los sectores y ofrecerá un completo programa de actividades para ayudar a sus participantes a mejorar sus opciones de encontrar trabajo.

La feria supone un punto de encuentro para personas demandantes de empleo, profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades y emprendedores; y es de acceso gratuito, aunque es necesario realizar la inscripción online (que abrirá a principios de septiembre).

En el evento se habilitará un espacio creativo e inclusivo, donde las personas y la Economía Social serán las protagonistas, con el objetivo de fomentar la visibilidad de iniciativas colaborativas, sostenibles e integradoras.

Otra de las actividades destacadas será una sesión informativa práctica sobre Inteligencia Artificial, centrada en cómo esta tecnología puede mejorar la eficacia en los procesos de búsqueda de empleo.

Durante la jornada, los asistentes también podrán disfrutar de actividades como 'flashes formativos', que les permitirán mejorar habilidades personales, conocer recursos del SEF y explorar nuevas vías para el desarrollo profesional.

El evento también contará con espacios especializados como 'Tu Oficina SEF', donde se ofrecerá atención personalizada para la búsqueda de empleo, y 'SEF Emprende', un área que reunirá a representantes del ecosistema emprendedor regional para facilitar el contacto con iniciativas, recursos y redes de apoyo al emprendimiento.

Asimismo, la feria incluirá un amplio programa de talleres y seminarios, diseñados para mejorar la empleabilidad, fomentar la formación continua y dar a conocer las tendencias y perfiles más demandados por el mercado laboral.

"Queremos ofrecer un espacio común tanto para quienes se encuentren en búsqueda activa de empleo, como para estudiantes, empresas, entidades y las personas que se dedican a los servicios de orientación y trabajan en las oficinas de empleo, con el fin de que puedan intercambiar experiencias, conocer las opciones de empleabilidad y los perfiles más demandados por las empresas", ha explicado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

En este sentido, ha subrayado que "la idea es que las empresas expliquen a los candidatos cuestiones como a qué se dedican y cuáles son las necesidades de sus plantillas actuales. El objetivo es conectar y acercar a trabajadores cualificados a las necesidades reales del tejido empresarial y el fomento del emprendimiento como herramienta de crecimiento económico y social en la Región".

La feria forma parte del programa de actividades de Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de Murcia y tiene como objetivo facilitar la conexión directa entre el tejido empresarial y los profesionales en busca de empleo, para promover así el crecimiento económico y laboral en la Región.

El SEF habilitará próximamente una página web donde las personas interesadas podrán obtener información sobre la feria y el programa completo de actividades, además, podrán inscribirse gratuitamente hasta completar aforo.