Más de 61.000 alumnos conocerán el patrimonio natural de Murcia con el programa '#MurciaMiCiudadEnseña'

Más de 61.000 alumnos van a poder disfrutar de la Oferta Educativa '#MurciaMiCiudadEnseña', en la categoría de Patrimonio Natural, con el objeto de que conozcan los jardines de su municipio, fomentar el interés por la naturaleza, y sensibilizar sobre la importancia de los espacios verdes en las ciudades.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, que ha destacado que gracias a este programa "más de 40.000 escolares de Primaria van a poder conocer enclaves como los Jardines de Floridablanca y de la Alameda, los Molinos del Río Segura, y el Paraje de la Contraparada, y más de 21.000 en el caso de alumnos de Secundaria con la actividad dirigida a visitar una plaza de abastos".

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato Servicio de actividades de patrimonio natural de la Concejalía de Educación, en el lote de Jardines de Murcia, por un importe de 26.499 euros y un plazo de dos años, prorrogables por dos años más.

Gracias a esto se les brinda la oportunidad de seleccionar, dentro del programa de Oferta Educativa que aglutina más de un centenar de actividades, las relacionadas con el patrimonio natural.

Los itinerarios a realizar corresponden a los jardines del Salitre, la Alameda, Floridablanca y Molinos del Río Segura; Paraje de la Contraparada; y descubrir la diversidad en una plaza de Abastos.

Todos ellos están organizados para alumnos de entre 6 y 11 años, según el itinerario escogido, salvo la visita a la plaza de abastos, dirigida para alumnos de ESO.

El objetivo principal de estas actividades es sensibilizar al alumnado, más de 61.000 estudiantes en total, de la importancia que tienen los espacios verdes en las ciudades, y su repercusión para la vida humana, así como el consumo de alimentos y su relación con el medio ambiente.

El pasado curso escolar 2023/24 un total de 8.654 alumnos de Primaria y ESO escogieron alguno de estos itinerarios ampliando conocimientos del medio natural, en consonancia con sus currículos educativos.

CONTENIDO DE LAS VISITAS

La visita al Jardín del Salitre está dirigida a escolares de 3º a 6º de Primaria y consiste en un recorrido por los diferentes ambientes del jardín, Plaza de los Arcos de Agua, Jardín Hondo y Jardín de Invierno conociendo su historia y el papel que desempeña en la ciudad, además de identificar las especies vegetales más destacadas de forma amena y divertida, mediante juegos con los que se fomenta la participación y el trabajo en grupo.

El Jardín de la Alameda es para escolares de 5º y 6º de Primaria y consiste en un recorrido guiado por el jardín para descubrir la importancia de las zonas ajardinadas como lugares de conservación de la biodiversidad.

A través de dinámicas lúdicas de participación, los escolares conocen los elementos que componen el paisaje de la huerta de Murcia y el río Segura, en el que destacan tres elementos fundamentales: el agua y su aprovechamiento en el riego de la huerta, la agricultura tradicional, y las especies animales y vegetales que forman el ecosistema del bosque de ribera.

También se ha organizado un itinerario por el Jardín de Floridablanca y Molinos del Río Segura, dirigido a 1º y 2º de Primaria para observar los árboles e identificar los diferentes tipos de hojas de las especies vegetales predominantes, y la función reguladora de estos espacios frente a la contaminación. En el Museo Hidráulico los Molinos del Río Segura conocen su historia y cómo funcionan.

El itinerario Paraje de la Contraparada, dirigido a alumnos de 3º a 6º de Primaria, es guiado y se trabajan contenidos como el agua como recurso hídrico, el río Segura como ecosistema, sus ramales y su influencia en el paisaje de huerta, así como la flora y fauna asociada. Se hacen paradas en la acequia Aljufía, el bosque de ribera, la acequia Alquibla y el azud de La Contraparada, observando también aves y realizando diversas dinámicas y juegos.

Descubre la Biodiversidad en una plaza de abastos, de 1º a 4º de la ESO, los escolares podrán analizar el funcionamiento de un mercado de abastos, conocer los productos de proximidad, el concepto de economía circular, gastronomía local, la alimentación y el cambio climático.

Los escolares podrán entrevistar a los placeros, buscar ingredientes para elaborar recetas típicas y una puesta en común para afianzar conceptos.