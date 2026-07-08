Más de 71.000 menores podrán recibir desde este año la vacuna frente a la gripe, que se amplía hasta los 11 años

Presentación del calendario de vacunaciones para 2026 - CARM

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vacuna frente a la gripe se extiende en la campaña de 2026 a los menores hasta 11 años. Este grupo se suma a los 55.000 niños y niñas de 2 a 9 años que ya se están vacunado desde finales de 2025 con la vacuna intranasal, por lo que se amplía el beneficio a otros 16.000, para superar los 71.000 menores.

Con esta medida se pretende "proteger a los menores frente a la gripe, que puede ser grave en los más pequeños y adicionalmente reducir la transmisión comunitaria, proteger indirectamente a los colectivos más vulnerables y reducir la presión asistencial en el sistema sanitario".

Al vacunar a grupos activos en la dispersión del virus como los niños se puede controlar la cadena de contagio, al objeto de alcanzar una mayor protección, según ha informado la Comunidad.

Esta es una de las novedades incluidas en el 'Calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida para' 2026, que ha presentado este miércoles la consejera de Salud, Isabel Ayala.

Otra de las incorporaciones a la agenda de vacunas es la ampliación de la vacunación del herpes zóster a las personas de 79 y 83 años, lo que permitirá alcanzar a más de 20.000 personas, con el objetivo de prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida. Se estima que con esta medida se podrían evitar más de 4.000 casos con esta presentación adicional.

Este año la tienen ofertada más de 46.400 personas nacidas en 1943, 1946, 1947 y 1961 de la Región de Murcia. A ellos se suman los que ya estaban incluidos en el calendario: nacidos entre 1958 y 1960 y de 1944 a 1945, lo que supone un total de 118.813 murcianos.

La vacuna disponible, "además de prevenir la aparición del herpes zóster, también reduce la gravedad de la enfermedad y sus complicaciones, además de consumo de recursos asistenciales", ha expuesto la consejera.

PREVENCIÓN COMPLETA

Ayala ha destacado la apuesta de la Consejería por este calendario de vacunas, "uno de los más amplios del país, al que destinamos cada año cerca de 29 millones de euros para administrar más de un millón de dosis de vacunas, de las que más de 600.000 corresponden a adultos".

Ha indicado que el calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida en la Región protege frente a 23 enfermedades: 16 en la etapa infantil y 7 frente a posibles dolencias adicionales en la edad adulta.

En los niños y adolescentes se cubre la inmunización frente a poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, haemophilus influenzae tipo b, hepatitis B, enfermedad neumocócica, meningococo, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano, gripe, enfermedad por virus respiratorio sincitial y rotavirus.

En la etapa adulta y mayores se refuerza la protección inmunizando de forma específica frente a otras 7 enfermedades: virus del papiloma humano en los nacidos entre 1999 y 2003 (así como en los adolescentes nacidos en 2008 y 2021), tétanos y difteria a los 65 años, herpes zóster (para cohortes específicas de mayores nacidos en 1943, 1946, 1947 y 1961 en el año 2026 y aquellas personas que la tenían indicada en años anteriores y que nunca se vacunaron), neumonía por neumococo (refuerzo en personas de 65 o más, así como en los menores de esta edad con condiciones de riesgo, gripe estacional y covid-19.

Ya se han beneficiado de la nueva vacuna antineumocócica de 20 serotipos un total de 121.450 personas de 15 años o más, de las que 76.361 se incorporaron cuando se lanzó en septiembre de 2025 la campaña de revacunación que habían recibido la vacuna polisacárida de 23 serotipos antigua.

El calendario de vacunación de la Región de Murcia es uno de los más amplios del país, como lo demuestra la incorporación de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial para personas con un mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de padecimiento de la infección.