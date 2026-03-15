Más de 80 mujeres participan en un bautismo de buceo promovido por Política Social con motivo del 8M

Más de 80 mujeres han participado en un bautismo de buceo gratuito promovido por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FARSM) - CARM

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 mujeres han participado en un bautismo de buceo gratuito promovido por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FARSM).

Es una actividad que se realiza de forma anual con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reunir a un grupo de mujeres en una jornada de convivencia en la que, además de iniciarlas en el mundo subacuático, pueden disfrutar de una experiencia única.

La directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, asistió a este bautismo de buceo realizado en la piscina del Centro Deportivo Verdolay, en Murcia, durante toda la mañana.

Las participantes, de todas las edades, han podido bucear con un equipo autónomo y han contado en todo momento con el apoyo de las instructoras y buceadoras de la Federación. Estas profesionales les han ayudado a sumergirse y desplazarse.

Se trata de un acto organizado por la vocalía de Mujer y Deporte de la FASRM, al que también ha asistido el presidente de esta Federación, Juan Ángel Cano. Las participantes, además de descubrir el mundo del buceo, han recibido información sobre los fondos marinos de la Región, en los que pueden disfrutar de esta práctica, como las reservas de Cabo de Palos-Islas Hormigas o la de Cabo Tiñoso.