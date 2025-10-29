Más de 800 deportistas participan en la Gala del Deporte de la UCAM

Gala del Deporte de la UCAM que ha reunido en el Monasterio de Los Jerónimos a olímpicos como Mireia Belmonte, Saúl Craviotto, Carolina Marín o Lydia Valentín, entre otros - UCAM

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 deportistas se han dado cita en la Gala del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, un acto que ha reconocido a los mejores deportistas UCAM de 2025 y en el que se han celebrado los éxitos cosechados en los Campeonatos de España Universitarios, la Regata Interuniversitaria y la segunda concesión del Trofeo Joaquín Blume del CSD.

La ceremonia, que ha estado presidida por la presidenta de la UCAM, María Dolores García; el presidente del Comité Olimpico Español (COE), Alejandro Blanco; y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha comenzado con un minuto de silencio de recuerdo de las víctimas mortales de la dana ocurrida hace justo un año, según informaron fuentes de la institución en un comunicado.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha subrayado que esta gala "es la confirmación de una decisión tomada desde el primer día: apostar por el deporte y por las personas", una apuesta que se traduce "en éxitos y, sobre todo, en que nuestros deportistas avancen también en su carrera académica".

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha celebrado "la impresionante labor que está haciendo la UCAM" y ha destacado que el modelo UCAM "es un referente para las universidades del mundo", en el marco de una alianza UCAM-COE que sitúa a la institución murciana "entre lo más granado del olimpismo español".

Por su parte, la consejera Carmen Conesa ha agradecido "la apuesta por el deporte que la UCAM mantiene desde sus inicios" y felicitó a los premiados por encarnar "el esfuerzo, la disciplina y una proyección internacional que enorgullece a toda la Región de Murcia".

Desde el inicio, la Gala ha puesto en valor la esencia que inspira a esta comunidad universitaria. "Pocos centros educativos en el mundo pueden reunir un talento y un palmarés comparable, como evidencian los resultados en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, y la proyección hacia Los Ángeles 2028", han explicado desde la Universidad.

La nómina de deportistas presentes ha reflejado la dimensión de la familia UCAM: el piragüista Saúl Craviotto (seis medallas olímpicas), junto a sus compañeros del K4, Rodrigo Germade, Marcus Cooper y Carlos Arévalo; la nadadora Mireia Belmonte (cuatro medallas olímpicas); la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín; la haltera Lydia Valentín (tres medallas olímpicas); Teresa Portela (subcampeona olímpica y con siete participaciones olímpicas); los campeones olímpicos de tiro Fátima Gálvez y Alberto Fernández; así como referentes de la Región como María Xiao (UCAM Cartagena Tenis de Mesa), y los atletas Mariano García y Miguel Ángel López, entre otros.

En nombre de los deportistas, Saúl Craviotto ha subrayado que la UCAM les brinda "herramientas y oportunidades para el futuro", aportando la tranquilidad de poder prepararse más allá de la competición; una idea que Carolina Marín reforzó al definir el respaldo de la Universidad como "un apoyo fundamental que permite compaginar estudios y alto rendimiento".

Mireia Belmonte ha destacado que la UCAM le ha dado "la oportunidad de formarse como persona y estudiante para el futuro", con un balance "siempre muy positivo" dentro de una comunidad que le hace "sentirse arropada".

En la misma línea, Lydia Valentín ha agradecido una ayuda "constante desde 2016, tanto en lo académico como en los recursos que necesita un deportista", y ha valorado que la UCAM, "la Universidad del Deportista", haga posible que puedan estudiar y progresar mientras siguen compitiendo.

GALARDONES A LOS MEJORES DEPORTISTAS

Los galardones a los mejores deportistas UCAM de 2025 son siempre una parte esencial de la gala. En la categoría masculina, Damián Quintero, del equipo de kárate, ha sido distinguido por una trayectoria sobresaliente, culminada este año con títulos mundial y europeo, y por su constante espíritu de superación.

En el apartado femenino, el reconocimiento ha recaído en María Pérez, atleta de marcha, autora de un hito histórico al sumar dos medallas en el Mundial y convertirse en la primera española con cuatro oros mundiales en su especialidad.

La deportista, que no ha podido asistir por compromisos deportivos, ha enviado un mensaje en vídeo, y el galardón ha sido recogido en su nombre por Miguel Ángel López.

Durante la velada se han entregado también los Premios Valores del Deporte, que distinguen trayectorias ejemplares por su talento, entrega y compromiso. Carolina Marín, campeona olímpica y triple campeona del mundo de bádminton, ha sido reconocida como un referente de superación dentro y fuera de las pistas.

Saúl Craviotto, con seis medallas olímpicas en piragüismo, ha recibido el galardón por su liderazgo y su capacidad para transformar el éxito individual en trabajo en equipo, mientras que Mireia Belmonte, con cuatro medallas olímpicas y un legado internacional extraordinario, ha sido distinguida con una mención especial como la máxima medallista UCAM en los Campeonatos de España Universitarios, con 32 medallas --28 de oro-- desde 2013.

En este ambiente ha brillado el homenaje a las Leyendas UCAM, figuras que "han llevado el nombre de la Universidad a lo más alto, consolidando su condición de referente nacional e internacional".

Entre los homenajeados figuran Lydia Valentín, con tres medallas olímpicas y 13 títulos mundiales; Teresa Portela, con más de treinta medallas internacionales y plata en Tokio; María Xiao, referente del UCAM Cartagena y triple medallista europea; Polina Berezina, medallista mundial y nueve veces campeona de España en gimnasia rítmica; y Ray Zapata, medallista olímpico en gimnasia artística y campeón en los Juegos Europeos 2015.

La UCAM ha querido, asimismo, rendir homenaje a quienes, tras su retirada deportiva, siguen vinculados a la institución contribuyendo al desarrollo del deporte desde la docencia, la gestión o la representación federativa.

Entre estos embajadores UCAM han sido reconocidos David Cal (cinco medallas olímpicas, Servicio de Deportes UCAM), Jesús Cantero (subcampeón en los Juegos del Mediterráneo y director deportivo del UCAM Murcia Tenis de Mesa), Javier Hernanz (presidente de la Real Federación Española de Piragüismo), Jennifer Pareja (directora general de ADO y campeona del mundo y de Europa en waterpolo), Joel González (campeón olímpico de taekwondo y profesor del Máster en Criminología), Juanma Molina (profesor del Grado en CAFD y medallista mundial en atletismo), Sofía Toro (campeona olímpica en vela y gerente del Clúster de la Industria del Deporte de Galicia) y Antonio Peñalver (subcampeón olímpico en decatlón y leyenda del deporte español).

RECONOCIMIENTOS A LOS ÉXITOS DE 2025

La gala ha dedicado un bloque destacado a los principales triunfos del año, con mención especial al dominio en los Campeonatos de España Universitarios (CEU), que la UCAM encadena durante más de una década, y a la reconquista del Trofeo Interuniversitario de piragüismo.

Asimismo, se ha celebrado la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) que otorga, por segunda vez, el Trofeo Joaquín Blume a la UCAM, en reconocimiento a su trayectoria de apoyo al deporte y a sus resultados.

En el capítulo de reconocimientos individuales y por equipos han sido distinguidos, entre otros, UCAM Cartagena Tenis de Mesa; UCAM eSports; Fátima Gálvez (tiro); Alberto Fernández (tiro); Elia Canales (tiro con arco); Mar Molné (tiro); Miguel Ángel López (atletismo); Manuel Bermúdez (atletismo); Damián Quintero (kárate) y Carlos Llavador (esgrima).

HOMENAJES ESPECIALES

La UCAM ha dedicado un apartado de tributo a deportistas cuya trayectoria resume los valores de la institución como son Antía Jácome (piragüismo); Javier Pérez Polo (taekwondo); Paco Cubelos (piragüismo); Raquel González (atletismo); Diego García Carrera (marcha); Pablo Martínez (piragüismo); Cayetano García (piragüismo) y Lola Riera (hockey).