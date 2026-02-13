Más del 85% de los niños con cardiopatías congénitas llegan a la vida adulta

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes en el nacimiento. Actualmente, y gracias a la evolución en los tratamientos, más del 85 por ciento de estos niños sobreviven hasta la vida adulta, lo que hace que la población con este tipo de malformaciones del corazón sea cada vez más numerosa.

Para realizar un seguimiento rutinario y adecuado de aquellos pacientes que nacieron con esta patología, el hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca cuenta desde 2022 con una Unidad de Cardiopatías Congénitas de Adulto, en la que se ha atendido a más de 820 pacientes.

"Unos de los principales problemas que surgen cuando se llega a la vida adulta es pensar que no es necesario acudir a revisiones porque el paciente se encuentra bien o porque, en su momento, se consideró que su cardiopatía estaba corregida", explicó la gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala.

Sin embargo, es necesario estar atentos a posibles complicaciones que puedan aparecer en el futuro y prevenir complicaciones bruscas, que pueden manifestarse en arritmias, síncopes u otros episodios más graves.

"Para ello se necesitan estos seguimientos periódicos en una unidad especializada con profesionales expertos en cardiopatías congénitas, como la de la Arrixaca. Porque una complicación severa puede ser, en muchos casos, irreparable", aseguró la gerente.

Además, estos pacientes suelen tener otro tipo de necesidades psicosociales debido a haber sufrido múltiples ingresos y cirugías, problemas de adaptabilidad al entorno escolar o laboral e incluso, necesitar consejo médico genético y de concepción o anticoncepción y seguimiento del embarazo.

La Arrixaca también cuenta con la Unidad de Transición en Cardiopatías Congénitas desde hace cuatro años. Actualmente realiza el seguimiento a unos 150 adolescentes de entre 14 y 18 años.

Este servicio de asistencia integral está compuesto por cardiólogos pediátricos y de adultos especializados en estas patologías, que atienden a los adolescentes con patologías del corazón que están en transición a la edad adulta.

Alrededor de 100 menores son diagnosticados cada año en la Región de Murcia con algún tipo de cardiopatía congénita, que son defectos en la propia formación del corazón o en su desarrollo.

Estas malformaciones se presentan durante el periodo de gestación y en algunos casos pueden ser hereditarias, además de ser el problema cardiológico en edad pediátrica más importante, con una incidencia estimada de 8 por cada 1.000 recién nacidos.

La mayoría de los casos que presentan esta patología se identifican antes del nacimiento o en los primeros días de vida gracias al protocolo de detección precoz que se aplica en el SMS, y que permite acceder a un tratamiento temprano.

Las pruebas se realizan en las primeras fases de la vida, e incluyen la ecografía fetal, el examen pediátrico del recién nacido en la maternidad, el cribado de pulsioximetría y el examen pediátrico de las primeras semanas de vida en el centro de salud de Atención Primaria.

Además, la Unidad de Medicina Fetal del hospital Virgen de la Arrixaca dispone de una sección de diagnóstico cardiológico integrada por cardiólogos pediátricos y ginecólogos donde se estudian todos los casos en los que se sospecha que puede existir un caso de cardiopatía congénita.