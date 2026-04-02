Más de un millar de efectivos de policía, bomberos y voluntarios velarán por la seguridad en el Bando de la Huerta

Dispositivo de seguridad (foto de archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha diseñado un amplio dispositivo especial con motivo de las Fiestas de Primavera 2026, que se celebrarán del 5 al 12 de abril, y que se integra en el operativo global ya activado con motivo de la Semana Santa.

Este Plan Especial tiene como objetivo garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo de todos los actos festivos previstos tanto en el casco urbano como en las pedanías, con especial atención a las jornadas de mayor afluencia, como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha subrayado que "hemos preparado un dispositivo amplio, coordinado y dimensionado para que murcianos y visitantes puedan disfrutar de nuestras fiestas con total seguridad, con una presencia policial cercana y preventiva en todos los puntos clave". Asimismo, ha destacado que "la colaboración entre administraciones y servicios de emergencia vuelve a ser fundamental para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia".

El dispositivo contará con más de 600 efectivos de Policía Local, 250 bomberos y más de 150 voluntarios de Protección Civil, distribuidos en función de las necesidades de cada jornada. A ello se suma la participación de cerca de 200 voluntarios de Cruz Roja, así como la colaboración de los ayuntamientos de Alcantarilla, Molina, San Pedro, San Javier y Torre Pacheco, junto con los servicios del 061.

En cuanto a los actos principales, el Bando de la Huerta, que se celebrará el 7 de abril, contará con un despliegue aproximado de 480 agentes de Policía Local y un importante refuerzo sanitario. Se habilitarán hospitales de campaña con presencia de Cruz Roja en FICA y Puerta Nueva, además de un dispositivo de Protección Civil y una unidad del 061 en el entorno del Malecón.

En este mismo recinto de La Fica se celebrará 'La Repanocha', una de las principales citas dirigidas al público joven durante el Bando de la Huerta, que ofrecerá una jornada completa de ocio con música durante todo el día, zona gastronómica y distintos espacios habilitados para los asistentes.

El evento contará con la participación de seis DJ's y una amplia infraestructura de servicios, incluyendo más de 200 aseos, food trucks y zonas de descanso. Para garantizar la seguridad, se desplegará un dispositivo específico con 30 vigilantes de seguridad, 14 auxiliares, presencia permanente de Policía Local y un hospital de campaña de Cruz Roja con 36 profesionales sanitarios. Además, se llevarán a cabo acciones de concienciación ambiental, en un evento que en su pasada edición reunió a cerca de 35.000 jóvenes.

El operativo sanitario para el Bando de la Huerta incluirá tres ambulancias básicas, dos vehículos de intervención rápida, siete ambulancias de Cruz Roja entre avanzadas y básicas, dos unidades UME del 061 y un vehículo de intervención rápida adicional. En total, participarán alrededor de 50 efectivos de emergencias vinculados al Ayuntamiento de Murcia, junto a voluntarios de distintos municipios.

ENTIERRO DE LA SARDINA

Por su parte, el Entierro de la Sardina, previsto para el 11 de abril, movilizará cerca de 490 agentes y contará con un dispositivo sanitario específico con unidad del 061 en la Glorieta, puesto de Cruz Roja en la Circular, ambulancia municipal, un vehículo de intervención rápida y refuerzos adicionales del 061 y Cruz Roja. En este caso intervendrán alrededor de 30 efectivos de emergencias.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desplegará más de 140 efectivos y 40 vehículos, con retenes en puntos estratégicos para garantizar una rápida intervención, mientras que Protección Civil participará con más de 150 voluntarios en labores de prevención y asistencia.

Como novedades, este año se incorpora al operativo el equipo policial con vehículos de movilidad personal, lo que permitirá reforzar la vigilancia en zonas peatonales y carriles bici. Además, se integran de forma definitiva 54 nuevos agentes de Policía Local, se contará con la participación del Equipo de Caballería en distintos actos y se estrenan 24 dispositivos de grabación unipersonal que reforzarán la seguridad y la transparencia en la actuación policial.

En materia de movilidad, el Ayuntamiento ha previsto cortes y limitaciones de tráfico en distintas vías del municipio durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril, con especial incidencia el día del Bando de la Huerta, cuando se producirán restricciones en el acceso al centro de la ciudad y en las zonas próximas a los principales puntos de celebración.

DESVÍO DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE LA COLOCACIÓN DE TRIBUNAS

Además, con ocasión del montaje de las tribunas en la Gran Vía, se han planificado desvíos alternativos del transporte público del 4 al 12 de abril como consecuencia del corte del carril bus desde Martínez Tornel a la Plaza Circular.

Estas tribunas ocupan parcialmente el carril bus y carril bici de Gran Vía, lo que ha llevado a los servicios técnicos municipales a tomar la decisión de habilitar rutas alternativas para el autobús hacia la Plaza Circular, manteniendo el tráfico de vehículos privados y autobuses desde la Circular a Martínez Tornel.

Este cambio afectará a un total de 11 líneas de Murcia y pedanías, cuyo desvío ha sido publicado en las paradas y en la propia web y que se realizará por la pasarela Miguel Caballero, donde girarán a la derecha en dirección a la avenida de La Fama, Ronda de Levante, Plaza Circular y vuelta normal por Gran Vía hacia Martínez Tornel, en el sentido permitido de circulación.

El concejal Fulgencio Perona ha insistido en que "es fundamental la colaboración ciudadana, por lo que recomendamos el uso del transporte público, planificar los desplazamientos con antelación y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y la señalización habilitada".

El Ayuntamiento de Murcia reitera que el objetivo de este dispositivo es que las Fiestas de Primavera 2026 se desarrollen con total normalidad, permitiendo que murcianos y visitantes disfruten de unas celebraciones seguras, organizadas y accesibles.