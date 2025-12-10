Más de un millar de personas participaron en las visitas teatralizadas y los talleres de yoga en el Palacio Ibn Mardanís

Visita teatralizada el Palacio de Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO DE MURVICA

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Ibn Mardanís abre sus puertas el próximo fin de semana nuevamente a una nueva visita guiada teatralizada y un taller de yoga y meditación, con el objeto último de dar a conocer este histórico enclave y las labores de recuperación realizadas desde la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, de Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto estratégico Las Fortalezas del Rey Lobo.

Durante el año un fin de semana al mes se celebran estas actividades gratuitas que este mes de diciembre tendrán lugar el sábado día 13 con la visita teatralizada, y el domingo 14 con el taller de Yoga y meditación en movimiento en las Fortalezas del Rey Lobo, ambas a las 11.00 horas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

A lo largo de este año 2025 más de un millar de personas han disfrutado de estas dos visitas incluidas en el programa de actividades para dar a conocer y divulgar este enclave histórico a personas de todas las edades, y que tendrán continuidad en 2026.

RUTA TEATRALIZADA GRATUITA AL PALACIO IBN MARDANÍS

El conocido como Rey Lobo, junto con otros cinco personajes de su corte, serán los embajadores de esta ruta teatralizada gratuita, que será el sábado 13 a las 11h, permitiendo a los participantes viajar en el tiempo hasta el siglo XII y adentrarse en el reinado del legendario Ibn Mardanis,

La ruta parte en las inmediaciones del restaurado Castillejo, y durante una hora y media se recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de la antigua almunia real andalusí: los jardines palaciegos, una torre de vigilancia, y el mirador del emir, para finalizar en el palacio de Ibn Mardanis.

A lo largo del recorrido, un arqueólogo especializado guiará al grupo desvelando los secretos de este conjunto monumental, acompañado por personajes que recrearán escenas cotidianas de la vida en el Palacio. La ambientación musical en su interior será el broche final que evocará aquellos días de agasajo, arte y esplendor vividas en la corte del emir murciano hace más de ocho siglos.

YOGA Y MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO EN LAS FORTALEZAS DEL REY LOBO

La actividad 'Yoga y Meditación en Movimiento en Las Fortalezas del Rey Lobo' es una experiencia única que combina senderismo y yoga, dirigida a fomentar el bienestar físico y mental de los participantes, al tiempo que promueve el conocimiento y la apreciación del entorno histórico de las Fortalezas del Rey Lobo. Durante 3 horas, los participantes recorrerán los paisajes medievales de Monteagudo y Cabezo de Torres, que albergan imponentes fortificaciones, para finalizar con una sesión de yoga en un enclave arqueológico incomparable.

El recorrido comienza con una visita al Centro de Interpretación de San Cayetano en Monteagudo, donde los participantes reciben una introducción al valor histórico y cultural de la zona. Posteriormente, se lleva a cabo una caminata senderista de baja dificultad, para explorar las fortificaciones y disfrutar del entorno natural. Finalmente, se realiza el taller de yoga de una hora de duración en un espacio especialmente seleccionado dentro del parque arqueológico, favoreciendo la meditación y la conexión con el entorno.

La actividad estará guiada por dos profesionales: un monitor de senderismo cualificado y una profesora de yoga, quienes garantizarán una experiencia segura, enriquecedora y relajante para todos los asistentes.

Para ambas actividades, gratuitas y con plazas limitadas, las inscripciones se realizan a través de la web https://eventos.murcia.es/