Las matriculaciones de turismos en la Región de Murcia crecen un 11% hasta septiembre, según Faconauto

Archivo - Varios vehículos en la carretera. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia suma 13.897 matriculaciones de turismos entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un crecimiento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto).

Durante los primeros nueve meses del año, las matriculaciones realizadas en la comunidad autónoma han supuesto el 1,6% del total nacional.

Solo durante el pasado mes de septiembre se matricularon 1.672 vehículos en la Región, lo que supone una subida interanual del 19,3% y una cuota del 2% del conjunto del país.

A nivel nacional, septiembre cerró con un total de 85.167 unidades vendidas, que supone un crecimiento del 16,4% respecto al año anterior. En el total del año, el mercado acumula 854.658 matriculaciones, que representa un 14,8% más que en el mismo periodo de 2024.

Estos datos, siempre según Faconauto, permiten mantener la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025. De todos modos, en comparación con 2019, el acumulado hasta septiembre es un 11,5% menor.

Por lo que respecta a los vehículos híbridos, en Baleares se matricularon en los primeros nueve meses del año un total de 7.157 unidades, un crecimiento interanual del 55%, así como otros 1.167 híbridos enchufables.

Los turismos eléctricos crecieron un 118% hasta los 2.662, mientras que los de gas lo hicieron un 103% hasta los 788.