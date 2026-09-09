La mayor parte de la Región de Murcia permanece este miércoles en nivel naranja por lluvias y tormentas

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de la Región de Murcia se encuentra este miércoles en aviso de nivel naranja por precipitaciones intensas y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso naranja por lluvias con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora se mantiene activo desde las 14.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

De forma paralela, en estas tres comarcas rige la alerta naranja por tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes entre las 14.00 y las 23.59 horas.

Por su parte, la comarca del Altiplano permanece este miércoles en aviso amarillo por tormentas y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, operativo en el mismo tramo horario de tarde y noche.

Adicionalmente, el Campo de Cartagena y Mazarrón registra un aviso amarillo por altas temperaturas de 13.00 a 20.59 horas, con registros máximos de hasta 36 ºC.

De cara a la jornada de este jueves, la Aemet mantendrá activo el nivel naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 00.00 y las 8.00 horas.

En esta misma comarca, las tormentas remitirán a nivel amarillo durante la madrugada y primera hora de la mañana, también hasta las 8.00 horas.

Por otro lado, la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas iniciará el jueves bajo aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, con vigencia entre las 00.00 y las 4.00 horas.

Asimismo, el Campo de Cartagena y Mazarrón volverá a registrar aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 ºC entre las 13.00 y las 21.00 horas del jueves.