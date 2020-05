La mayoría de los hoteles de la costa de la Región tiene previsto abrir a mediados de junio

MURCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de hoteles y alojamientos turísticos de la costa de la Región de Murcia esperarán hasta mediados de junio para abrir sus puertas porque en estos momentos, con las playas cerradas y la imposibilidad de recibir visitantes de otras comunidades autónomas, no les sale rentable.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), Soledad Díaz, que ha insistido en que, a fecha de hoy, en las playas de la Región "no hay movimiento" y, por tanto, no tiene sentido abrir.

La Asociación, que se mantiene en contacto con sus asociados, ha indicado que lo más probable es que hoteles y apartamentos turísticos abran coincidiendo con el final de la Fase 3 de la desescalada y la llegada de la llamada "nueva normalidad", que según los planes del Gobierno central se producirá el 22 de junio.

La mayor parte de estos espacios esperará hasta entonces, a excepción de unos pocos como el camping Caravaning, en La Manga del Mar Menor, que cuenta con clientes extranjeros de larga estancia que no pudieron trasladarse hasta sus países de origen, y que tiene previsto abrir en unas dos semanas.

Díaz ha indicado que no tendría sentido abrir en estos momentos porque "no hay turismo, ni siquiera nacional", ya que no están permitido los desplazamientos entre autonomías, ni tampoco hay vuelos, y las playas permanecen cerradas al baño.

"Si te vas a un hotel ahora, o estás en la calle, o en las habitaciones; no están abiertas las zonas comunes", ha recordado Díaz, tras explicar que los hosteleros esperan instrucciones de las administraciones públicas sobre cómo se va a producir la apertura de las playas, y en qué condiciones.