El Meandro del Vivillo avanza en su recuperación para naturalizar el Segura y unir la ciudad con las pedanías

Trabajos en el Meandro del Vivillo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Meandro del Vivillo continúa avanzando en su recuperación como una actuación clave para renaturalizar el río Segura y reforzar la conexión entre la ciudad, las pedanías y la Huerta a través del Murcia Río. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha visitado los trabajos que se están desarrollando actualmente para conocer de primera mano el estado de las obras y comprobar el avance de este proyecto.

Se trata de una actuación que apuesta por convertir al río Segura en un eje vertebrados del municipio para que una la ciudad ocn las pedanías. El proyecto se enmarca dentro de Murcia Río II, la segunda fase del gran proceso de renaturalización del Segura, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

TRABAJOS EN EJECUCIÓN

Los trabajos que se están desarrollando en estos momentos se centran en la preparación de los taludes y del cauce para avanzar en la restauración fluvial del meandro. En este sentido, se está ejecutando una de las actuaciones más importantes del proyecto: la instalación de una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD), de un milímetro de espesor, en los taludes del lado sur.

Esta lámina cubre una superficie total de 12.699 metros cuadrados, con unas dimensiones aproximadas de cinco metros de ancho por 210 metros de largo, y se ha colocado en sentido contrario al flujo del agua. Su objetivo es impedir el rebrote de la caña común (Arundo donax), una de las especies invasoras más problemáticas del río Segura, actuando como barrera física y eliminándola desde la raíz. Al mismo tiempo, esta solución permite reducir la erosión, la pérdida de suelo y los arrastres durante la ejecución de la obra, dejando el terreno preparado para la posterior revegetación con especies autóctonas de ribera.

De forma complementaria, se han finalizado los trabajos de limpieza y desbroce de los taludes, con actuaciones manuales en aquellas zonas donde era necesario preservar la vegetación existente, así como la retirada de residuos urbanos acumulados en el entorno del meandro.

Desde el inicio de las obras, el pasado mes de noviembre, también se han realizado actuaciones vinculadas a los movimientos de tierra, que han incluido la retirada de cuatro luminarias afectadas por la obra y la marcación de las cotas necesarias para garantizar una correcta ejecución de los trabajos de desmonte y recuperación del cauce.

Paralelamente, se han desarrollado trabajos selectivos sobre el arbolado existente con el objetivo de mejorar la estructura vegetal del entorno y favorecer la presencia de especies autóctonas. En este marco, se han trasplantado cinco palmeras, tres moreras y un ejemplar de taray (Tamarix), compatibilizando la ejecución de las obras con la conservación del arbolado.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

En las próximas semanas, los trabajos continuarán con la ejecución del entronque definitivo del sistema de riego, la instalación de la red principal y de las bocas de riego, y el inicio de la ejecución de caminos y sendas conforme se reduzcan las cotas de desmonte.

También está previsto el refuerzo de los taludes mediante técnicas de bioingeniería, utilizando rollos de madera que permiten estabilizar el terreno de forma natural, así como la ejecución de escolleras en aquellos puntos donde resulte necesario para garantizar la estabilidad del cauce.

RECUPERAR UN MEANDRO PERDIDO

El proyecto de recuperación del Meandro del Vivillo tiene su origen en las actuaciones de encauzamiento realizadas en la década de los años 80 en el río Segura. Aquellas intervenciones rectificaron su trazado natural y eliminaron varios meandros históricos, entre ellos el del Vivillo, lo que aumentó la velocidad del agua en episodios de crecida, redujo la vegetación de ribera y transformó antiguos cauces en espacios degradados, incrementando el riesgo de desbordamientos y deteriorando el paisaje fluvial.

La actuación actual busca revertir parte de esas consecuencias, devolviendo al río parte de su antiguo recorrido para que funcione de forma más natural en este tramo, con un cauce menos agresivo en situaciones de lluvias intensas. Al mismo tiempo, se pretende recuperar un entorno de ribera más sano, con bosque autóctono, flora y fauna propias del ecosistema fluvial, reducir de forma significativa la presencia de especies invasoras y mejorar tanto el paisaje como el uso social del río.

La intervención se desarrolla sobre una superficie total de 81.777 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 1.199.237,61 euros. El proyecto ha sido elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Confederación Hidrográfica del Segura, y está financiado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos de la Unión Europea - NextGenerationEU.

MURCIA RÍO II

Este proyecto se integra plenamente en Murcia Río II, que da continuidad a Murcia Río I, en el cual el río Segura se incorporó de forma definitiva al ámbito urbano mediante actuaciones como el Paseo Fluvial, los Jardines de las Alamedas o la recuperación de los márgenes del río a su paso por la ciudad. En este contexto, se incluye el Parque Metropolitano Oeste, presentado recientemente a la sociedad civil y cuyos trabajos comenzarán próximamente.

"El objetivo final de todo esto es que todas las pedanías y barrios queden unidas por infraestructuras de calidad, infraestructuras de excelencia, en las que podamos pasear tranquilamente por lo que ha sido historia de tantas generaciones de murcianos; que acerque a las personas, que se pueda convivir, y que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino que, a través de las infraestructuras, de la planificación urbanística bien realizada y de la arquitectura y la ingeniería de excelencia, podamos estar todos muy orgullosos de lo que vamos a conseguir en Murcia para todos los murcianos", ha destacado el alcalde de Murcia, José Ballesta.