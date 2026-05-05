El 'mediador del ruido' intervendrá en los conflictos entre vecinos y hosteleros derivados de la contaminación acústica

Firma del convencio para crear la figura del 'mediador del ruido' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha creado la figura del 'mediador del ruido', un servicio pionero que permitirá abordar los conflictos derivados de la contaminación acústica a través del diálogo y la mediación.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Consistorio y el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM), que establece un sistema de mediación extrajudicial entre vecinos y propietarios de locales de ocio para resolver conflictos relacionados con molestias por ruido, según han informado desde el Consistorio.

El acuerdo, firmado por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y la decana del COPRM, María Pilar Martín Chaparro, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando su derecho al descanso y fomentando al mismo tiempo la convivencia con la actividad económica.

El Ayuntamiento será el encargado de canalizar los casos susceptibles de mediación, mientras que el Colegio aportará profesionales cualificados que actuarán como mediadores imparciales, neutrales y confidenciales. Estos expertos serán los encargados de facilitar el diálogo entre las partes, promover acuerdos y contribuir a soluciones consensuadas que eviten la vía judicial.

En este sentido, el concejal Antonio Navarro ha destacado que "con la puesta en marcha de la figura del mediador del ruido damos una respuesta innovadora y eficaz a uno de los principales retos de las ciudades, como es la convivencia entre el ocio y el descanso vecinal. Apostamos por la mediación como herramienta útil para prevenir conflictos y alcanzar soluciones equilibradas".

El servicio incluirá información y orientación a las partes, sesiones de mediación, redacción de acuerdos y seguimiento de estos, siempre bajo los principios de voluntariedad, igualdad y confidencialidad.

Asimismo, el edil responsable ha subrayado que "con este convenio seguimos reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, con la reducción de la contaminación acústica y, en definitiva, con soluciones que estén en la vanguardia social de la resolución de los problemas que son comunes en las ciudades".

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla la creación de una comisión de seguimiento que evaluará los resultados del programa, incluyendo indicadores como el número de mediaciones realizadas, el grado de acuerdo entre las partes o la satisfacción de los usuarios.