Los médicos de familia aconsejan evitar los atracones, comer fruta y verdura y hacer ejercicio durante las fiestas

Actualizado 10/12/2008 13:18:00 CET

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) aconsejó hoy a los murcianos, mediante un comunicado de prensa, que durante estas fechas navideñas no relajen el cuidado de su salud y, en la medida de lo posible, eviten los atracones, no beban en exceso, alternen comidas copiosas con otras más ligeras, coman fruta y verdura y hagan ejercicio físico.

Los médicos de familia atienden diariamente, sobre todo en los meses de diciembre y enero debido a las celebraciones navideñas, a pacientes que presentan cuadros de "dispepsia" o, como se conoce popularmente, los "empachos".

Son malas digestiones asociadas a una serie de dolores en la zona abdominal y síntomas de acidez, pesadez, flatulencia, nauseas, hinchazón o incapacidad para digerir.

El presidente de Smumfyc, el doctor Juan de Dios González Caballero, indicó que se aproximan fechas "donde tenemos la oportunidad de aplicar todo lo que sabemos que debemos hacer", por lo que hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no descuiden sus hábitos de vida saludables, especialmente aquellos que padezcan del hígado o piedras, hipertensos y diabéticos.

Una persona adulta debe consumir al día una media de 2.000 calorías pero, según la Smumfyc, en muchos casos, durante estas fechas, la cifra se rebasa con creces y en una sola comida se puede llegar a ingerir más del 90 por ciento de lo requerido.

"Nuestra salud no nos da ninguna tregua y la Navidad no debe ser una excusa para dejar de llevar una alimentación equilibrada, comer frutas y verduras, practicar un adecuado ejercicio físico y combatir hábitos perjudiciales como el alcohol y el tabaco", subrayó el presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, quien animó especialmente a no sobrepasarse con los dulces navideños "máxime cuando, según las estadísticas de organismos oficiales, uno de cada tres pacientes en la Región de Murcia desconoce que tiene diabetes".

En este sentido, el doctor Juan de Dios González aclaró que tampoco es beneficioso en estos casos excederse en el consumo de dulces para diabéticos, ya que "los azúcares refinados no son beneficiosos porque obligan a trabajar al páncreas secretando la insulina que no tiene y provoca picos de glucemia muy altos que no son buenos".

En cualquier caso, los médicos de familia insisten en que hay que tratar de quemar calorías, respetar los horarios de las comidas y sustituir los alimentos grasos y fritos por otros más ligeros y cocinados a la plancha o al vapor.