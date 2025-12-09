Los médicos de la Región de Murcia comienzan la huelga con una concentración en la Consejería de Salud

Concentración de los médicos en la Consejería de Salud en el primer día de huelga - CESM

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de la Región de Murcia han iniciado hoy las cuatro jornadas de huelga autonómica y nacional que durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre mostrará el "rechazo unánime" de los profesionales al borrador de Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad y a "la falta de iniciativas y negociación" del Gobierno regional para conseguir las reivindicaciones que se pueden aplicar en el ámbito autonómico, según han informado fuentes del Sindicato Médico CESM.

A las 9.00 horas, los profesionales han escenificado la protesta con una concentración a puertas de la Consejería de Salud, secundada por cerca de 250 médicos, según sus datos, y que ha acabado cortando el tráfico de Ronda de Levante. Estas concentraciones se repetirán durante todas las jornadas de huelga e incluirá, además, una protesta el día 11 de diciembre, a las 11.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Murcia.

Durante la concentración el presidente de CESM, Clemente Casado, ha leído un manifiesto en el que ha denunciado la "dificultad" para entablar una negociación con el Ministerio y la "nula implicación autonómica" del Servicio Murciano de Salud.

"No tiramos la toalla", ha asegurado Casado. Los médicos piden una mesa técnica de negociación del personal médico y facultativo y el apoyo del Ejecutivo regional a la aprobación, en el ámbito nacional, de un estatuto propio de la profesión, para que sean los médicos los que planteen y solucionen sus propios problemas.

También, ha dicho, que reivindican poder negociar una protección económica de los profesionales en situación de Incapacidad Temporal y en todas las situaciones vinculadas a la maternidad y la paternidad. Así como, equiparar, al menos, la retribución de la jornada complementaria con la jornada ordinaria, y poder negociar un nuevo acuerdo de sustituciones y el cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos en los ámbitos de Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria.

Asimismo, desean poder igualar la jornada anual en el ámbito de las urgencias hospitalarias y las urgencias extra hospitalarias; así como un carácter voluntario y negociado de la movilidad.