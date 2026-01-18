Medio Ambiente concluye un estudio sobre la comunidad de mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche

Ejemplar De Zorro Captado Por Las Cámaras De Fototrampeo. - CARM

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha concluido un estudio detallado sobre la comunidad de mamíferos terrestres del Parque Regional Sierra del Carche, con el objetivo de disponer de información actualizada sobre la fauna del espacio protegido y apoyar la toma de decisiones en su gestión y conservación.

"Este estudio nos permite conocer con mayor precisión la situación actual de las especies de mamíferos en la zona y diseñar estrategias eficaces para su protección", dijo la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, quien destacó la relevancia de este proyecto y "el valor de contar con datos científicos recientes para planificar actuaciones ajustadas a la realidad del parque".

La investigación se apoya en técnicas avanzadas de fototrampeo, un método que permite identificar especies sin interferir en su comportamiento natural mediante la instalación de cámaras en puntos estratégicos del parque. En total, el dispositivo incluye 26 estaciones de fototrampeo y el tiempo medio de funcionamiento de las cámaras se sitúa en torno a 96 días, lo que ha permitido obtener un registro amplio y comparable de la presencia de mamíferos.

14 ESPECIES IDENTIFICADAS

Los resultados del estudio permiten obtener imágenes de 11 especies silvestres: gineta, garduña, zorro, tejón, lirón careto, jabalí, corzo, ardilla, ratón de campo, liebre y conejo. A esta información se suman datos procedentes de observaciones de campo y de otros trabajos realizados, que constatan la presencia de tres especies silvestres más: erizo común, cabra montés y arruí (especie exótica invasora).

Con ello, el total de especies de mamíferos silvestres identificadas en El Carche asciende a 14, un dato que refuerza el conocimiento disponible sobre la biodiversidad del parque y su estado. Además, se detectan tres especies domésticas o cimarronas, perro, oveja y gato doméstico, aunque su presencia es muy escasa y anecdótica.

El informe también señala que la Zona de Conservación Prioritaria del Parque Regional alberga la mayor riqueza de especies detectada. En términos de abundancia relativa, el zorro, la garduña y el jabalí son las especies que presentan los registros más elevados. En cambio, el corzo, el arruí y la cabra montés no muestran una presencia que se pueda considerar estable o permanente dentro del espacio protegido, de acuerdo con los datos analizados.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

Entre las conclusiones, el estudio estima valores bajos de presas (lagomorfos, roedores e insectívoros), en función de su abundancia relativa y su distribución detectada en el parque. En este contexto, resulta llamativa la ausencia detectada de gato montés, ya que, aparentemente, el espacio reúne condiciones ecológicas para albergar una población estable, al menos por su escasa influencia humana y por la estructura y composición de la vegetación.

No obstante, el documento apunta que la baja disponibilidad de presas potenciales puede explicar, al menos en parte, la baja abundancia o, en su caso, la ausencia de felinos como el gato montés.

No ha sido detectada la presencia de dos importantes carnívoros citados en el Parque en décadas pasadas, como son la comadreja y el turón. Tampoco se han detectado indicios de ningún tipo que permitan sospechar de su presencia. La ardilla ha recolonizado el Parque Regional tras el colapso de sus poblaciones experimentado en décadas pasadas.

Estos trabajos han supuesto una inversión de 13.794 euros y contribuyen al cumplimiento del objetivo operativo de 'Seguimiento de especies' y de la acción de 'Actualización de los inventarios de hábitats y especies' del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional, recientemente aprobado.

La financiación procede en un 60 por ciento de fondos FEDER, mientras que el 40 por ciento restante proviene de recursos propios de la Comunidad Autónoma. Con este estudio, "el Gobierno regional refuerza su estrategia de protección y conocimiento del patrimonio natural de la Región de Murcia, impulsando que la gestión de los espacios protegidos se apoye en información científica actualizada y en la aplicación de buenas prácticas de conservación", concluyó María Cruz Ferreira.