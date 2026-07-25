Medio Ambiente concluye la restauración forestal de la Sierra de Lavia con una inversión superior a 565.000 euros

Sierra de Lavia, en el municipio de Cehegín - CARM

MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha concluido una de las actuaciones de gestión forestal sostenible más importantes desarrolladas recientemente en la Región de Murcia.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor la ha ejecutado en la Sierra de Lavia, en el municipio de Cehegín, mediante un proyecto de mejora selvícola destinado a reforzar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático y mejorar la conservación del patrimonio natural del noroeste regional.

La actuación se desarrolló en el Monte de Utilidad Pública denominado 'Barranco de Italia' y permitió intervenir en una superficie de 326,9 hectáreas dentro del denominado Lote 1-Lavia Sur, con una inversión total de 565.487 euros. Los trabajos concluyeron a finales del pasado mes de junio.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que "la Región de Murcia ha realizado una apuesta sin precedentes por adaptar sus montes al nuevo escenario climático, con actuaciones que permiten anticiparnos al deterioro forestal y proteger nuestros ecosistemas de forma sostenible".

El titular de Medio Ambiente ha subrayado además que "estos trabajos mejoran la salud de las masas forestales, reducen significativamente el riesgo de grandes incendios y favorecen la biodiversidad, al tiempo que generan actividad económica y empleo verde en las zonas rurales".

La intervención se centra en una de las masas de pino carrasco más representativas y mejor conservadas de la Región de Murcia, aunque en los últimos años ha comenzado a mostrar síntomas de debilitamiento asociados a la sequía persistente, las elevadas temperaturas y el exceso de densidad forestal.

Estas circunstancias incrementan la competencia por agua y nutrientes y elevan el riesgo de incendios forestales. Para revertir esta situación, el proyecto aplicó criterios de selvicultura adaptativa mediante tratamientos selectivos sobre el arbolado, orientados a favorecer el crecimiento de ejemplares más vigorosos, mejorar la estructura ecológica del monte y facilitar la regeneración natural de especies autóctonas.

Entre las actuaciones, se realizaron clareos y claras selectivas, eliminación de pies dominados o debilitados, tratamientos preventivos sobre combustible forestal y adecuación de caminos forestales estratégicos para mejorar la accesibilidad y reforzar las tareas de vigilancia y extinción de incendios.

El consejero ha remarcado que "la gestión forestal sostenible es clave para conservar nuestros montes en las próximas décadas, porque unos bosques más sanos y equilibrados son también más resistentes frente a la sequía, las plagas y los fenómenos extremos".

INNOVACIÓN FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIOMASA

Uno de los elementos más destacados del proyecto fue la incorporación de herramientas avanzadas de digitalización y tecnología de precisión aplicadas a la planificación forestal.

Los trabajos se apoyan en sistemas de información geográfica, tecnología LIDAR y técnicas de teledetección que permiten disponer de cartografía de alta precisión para optimizar las intervenciones y mejorar la eficiencia de los recursos públicos destinados a conservación ambiental.

El proyecto contempló también el aprovechamiento sostenible de la biomasa obtenida durante los tratamientos selvícolas, lo que favoreció su valorización como recurso dentro de la bioeconomía forestal y contribuyó a reducir la acumulación de material combustible en el monte.

En el caso concreto del Lote 1-Lavia Sur, se extrajeron cerca de 4.800 toneladas de biomasa forestal certificada PEFC, con un valor estimado próximo a 220.000 euros.

Este aprovechamiento se integra en un sistema de pago en especie que permite reinvertir recursos en nuevas actuaciones selvícolas y ampliar la superficie gestionada.

La actuación fue financiada íntegramente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, dentro del componente destinado a la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.