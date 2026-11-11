Medio Ambiente insiste en que Cartagena Parque debe asumir la descontaminación de las 42 hectáreas de Zincsa

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez - EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha reiterado este miércoles que la empresa Cartagena Parque, propietaria de los terrenos de la antigua factoría de Zincsa en Cartagena, debe asumir los costes de descontaminación de las 42 hectáreas afectadas y ha defendido que el Gobierno regional continuará con las actuaciones administrativas necesarias para exigir el cumplimiento de esta obligación.

Así lo ha señalado durante una interpelación formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes, en el Pleno de la Asamblea Regional, en la que este ha cuestionado los retrasos acumulados en la recuperación ambiental de los terrenos, declarados contaminados en 2009. "Las 42 hectáreas de Zincsa deben recuperarse a su estado original y quienes tienen la obligación legal de hacerlo deben asumir sus responsabilidades", ha afirmado Vázquez, quien ha recordado que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirmó la responsabilidad de Cartagena Parque sobre la totalidad de la finca, incluidas las balsas de vertidos.

El consejero ha explicado que, entre las actuaciones realizadas, se encuentra la retirada de 1,3 millones de litros de residuos líquidos, de los que 800.000 eran peligrosos y 500.000 no peligrosos. Posteriormente, la Administración regional requirió a los propietarios la retirada de 350.000 toneladas de residuos sólidos de una superficie de 28 hectáreas.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo autonómico rechazó el proyecto de recuperación presentado por la empresa al considerar que no ofrecía una solución adecuada para la descontaminación de los terrenos. "Queremos una recuperación ambiental real", ha defendido Vázquez, quien ha asegurado que el Gobierno regional continuará con los expedientes administrativos conforme lo permita la legislación, apoyándose en el conocimiento científico y garantizando la seguridad jurídica.

Por su parte, Álvarez-Castellanos ha criticado que hayan transcurrido 17 años desde la declaración de los terrenos como contaminados sin que se haya completado su recuperación y ha cuestionado la eficacia de los requerimientos efectuados a la empresa.

El diputado ha reclamado al Gobierno regional que aclare si contempla la ejecución subsidiaria de los trabajos de descontaminación ante los incumplimientos de la propietaria y ha advertido de las posibles consecuencias para la salud de los vecinos por la prolongación de esta situación. "El hecho real es que, salvo el vaciado inicial de los líquidos en la primera acción que hizo la empresa, no ha vuelto a mover un dedo absolutamente ninguno en relación a la descontaminación de los suelos de la antigua fábrica Zincsa", ha denunciado.

Aún así, el consejero ha insistido en que la Administración autonómica mantiene una hoja de ruta basada en el principio de que quien contamina paga y ha asegurado que seguirá actuando para que Cartagena recupere estos terrenos con todas las garantías ambientales.