Medio Ambiente interviene en 9.100 hectáreas y completa el 80% de acciones previstas para frenar el decaimiento forestal

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, las actuaciones de contención para evitar el decaimiento forestal - CARM

LORCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha ejecutado actuaciones en más de 9.167 hectáreas forestales de la Región de Murcia en 2025 y en lo que va de 2026 con una inversión de 16.735.658 euros, lo que representa el 80% de los 20,9 millones de euros movilizados por el Gobierno regional para combatir los efectos de la sequía y el decaimiento forestal.

Esta intervención se enmarca en la estrategia autonómica para la recuperación y adaptación de las masas forestales, gravemente afectadas por el episodio de sequía más intenso de los últimos 64 años, según ha informado la Comunidad Autónoma.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este martes distintas zonas de actuación en el municipio de Lorca junto con el alcalde, Fulgencio Gil, y ha destacado que "estamos desarrollando una de las mayores actuaciones forestales de la historia reciente de la Región, con una respuesta coordinada, basada en criterios técnicos y con un importante esfuerzo inversor".

En total, las actuaciones ejecutadas y en marcha permitirán alcanzar una superficie de intervención de 11.459 hectáreas a finales de 2026, lo que supone actuar sobre el 80% de las zonas de mayor prioridad identificadas por los técnicos.

Estas actuaciones incluyen tratamientos selvícolas, control de plagas, reducción del riesgo de incendios, mejora de infraestructuras forestales y restauración ecológica.

El consejero ha subrayado que "no solo estamos actuando sobre el daño inmediato provocado por la sequía, sino que estamos sentando las bases de una gestión forestal más resiliente, capaz de adaptarse a escenarios climáticos cada vez más exigentes".

La situación de partida refleja la magnitud del desafío, ya que hay más de 36.000 hectáreas afectadas por el decaimiento forestal.

LORCA, ÁREA PRIORITARIA DE INTERVENCIÓN FORESTAL

El municipio de Lorca constituye uno de los principales focos de actuación dentro de este dispositivo regional, debido a la especial intensidad de los efectos de la sequía en sus masas forestales. En el periodo 2025-2026, la inversión total destinada a este término municipal asciende a 3.287.418 euros, con una superficie de intervención cercana a las 1.600 hectáreas.

Estas actuaciones incluyen proyectos de emergencia para la contención de daños por plagas y sequía, e intervenciones de restauración ecológica y mejora de infraestructuras verdes.

Solo en el ámbito de los trabajos de emergencia en montes de Lorca, se están realizando actuaciones sobre más de 350 hectáreas, con un grado de ejecución cercano al 84%.

Durante la visita, el consejero ha indicado que "Lorca es uno de los territorios donde con mayor intensidad estamos actuando, por la gravedad de los daños registrados, pero también por su importancia estratégica desde el punto de vista ambiental y de protección frente a incendios".

Además, en el municipio se desarrollan actuaciones complementarias orientadas a la restauración de ecosistemas y la mejora del uso público, como el proyecto de infraestructuras verdes en enclaves como la Sierra de la Tercia, la Casa del Pino o la mejora del entorno del Mirador de la Peña Rubia, que ha visitado este martes el consejero, quien ha resaltado que "actuaciones como la que hoy visitamos, contribuyen a reforzar la biodiversidad y la resiliencia del territorio".

En el entorno se han realizado actuaciones de selvicultura adaptativa y mejora de caminos forestales y, además, se está habilitando un nuevo mirador forestal con vistas al Valle del Guadalentín y al Castillo de Lorca.

MÁS DE 500 EFECTIVOS DIARIOS Y PROYECTOS DE EMERGENCIA

El despliegue de medios humanos y materiales es otro de los elementos clave de esta estrategia. En la actualidad, más de 500 efectivos trabajan a diario en estas labores en toda la Región, entre brigadas forestales, personal de empresas especializadas, técnicos y agentes medioambientales.

Estas actuaciones se apoyan, además, en nueve proyectos de emergencia financiados con fondos Next Generation EU, puestos en marcha a finales de 2025 y con ejecución prevista hasta junio de 2026, que suponen una inversión específica de más de 8,2 millones de euros.

El consejero ha destacado que "esta combinación de recursos propios y financiación europea nos está permitiendo actuar con rapidez en las zonas más afectadas y avanzar en una planificación a medio y largo plazo. Estamos ante un reto estructural que requiere continuidad en el tiempo, planificación y rigor técnico".

El Gobierno regional prevé dar continuidad a estas actuaciones más allá de 2026, con el objetivo de intervenir sobre unas 6.500 hectáreas adicionales en los próximos tres años, lo que permitiría alcanzar cerca de 18.000 hectáreas de superficie total tratada.

Esta planificación se centrará en consolidar los trabajos ya realizados y actuar en nuevas áreas que presentan síntomas de decaimiento, priorizando aquellas zonas con mayor valor ecológico, riesgo de incendio o proximidad a núcleos urbanos.

Las actuaciones desarrolladas incluyen cortas de saneamiento, tratamientos selvícolas preventivos, control de plagas, reducción de combustible forestal y mejora de hábitats, configurando un modelo de gestión forestal adaptativa orientado a la resiliencia y sostenibilidad de los ecosistemas forestales de la Región.