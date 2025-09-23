Medio centenar de alumnos Primaria y Secundaria con discapacidad auditiva participa en un proyecto para su integración

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de alumnos de Primaria y Secundaria con discapacidad auditiva participan en el proyecto ABC, que favorece su integración y que en la actualidad se desarrolla en seis centros educativos de la Región, con 46 docentes vinculados.

El programa tiene como objetivo paliar las deficiencias a nivel lingüístico, curricular, emocional y social que presenta el alumnado sordo, dotando a los centros ordinarios de recursos personales, materiales y entornos comunicativos ajustados a las necesidades de estos estudiantes.

El proyecto se ofrece en cinco colegios, que son el CEIP Santa María de Gracia (Murcia), que cuenta con Aula Abierta preferente para alumnado con discapacidad auditiva; el CEIP Beethoven (Cartagena), que también dispone de Aula Abierta preferente para alumnado con discapacidad auditiva; el CEIP Alfonso García López (Purias, Lorca); el CEIP La Pedrera (Yecla); el CEIP Joaquín Carrión (San Javier); y un instituto de Secundaria, el IES Infante Don Juan Manuel (Murcia).

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha explicado este martes, con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que el proyecto ABC "facilita la enseñanza de alumnado con discapacidad auditiva en un contexto inclusivo donde se relacionan tanto con compañeros oyentes como con compañeros sordos, para ofrecer al alumnado con discapacidad auditiva las mismas oportunidades que los oyentes para acceder al currículo ordinario y favorecer su plena inclusión a nivel social".

Los destinatarios son alumnos con hipoacusia moderada, sordera severa, profunda y aquellos con implantes cocleares. Algunos de ellos pueden presentar discapacidades y/o dificultades de aprendizaje asociadas a su discapacidad auditiva.

Asimismo, los alumnos oyentes de estos centros aprenden la lengua de signos para favorecer la comunicación, socialización e inclusión de los alumnos con discapacidad auditiva.

En Secundaria, este programa permite que el alumnado esté la mayor parte del tiempo en su aula de referencia con su grupo mayoritario. En el aula hay dos profesores, uno que utiliza el lenguaje oral y otro que utiliza la lengua de signos y es el referente de los alumnos sordos.

En el caso de las asignaturas de Lengua Castellana, Lengua Inglesa y Lengua de Signos, las clases son impartidas por los especialistas en dichas áreas fuera del aula con el grupo de alumnos con discapacidad auditiva.

El programa cuenta con profesores de secundaria especialistas en diversas materias y habilitados en Lengua de Signos con titulación de nivel B2.

El programa ABC se implantó por primera vez en la Región en el curso 1997-1998 en dos centros de la región, el colegio 'Los Álamos' de Murcia y el CEIP 'Beethoven' de Cartagena. A partir del curso 2001-2002 se incorporó el colegio Santa María de Gracia' y, posteriormente, se fueron incorporando el resto de centros.