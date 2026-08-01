Medios aéreos y terrestres se movilizan para sofocar un incendio en la Sierra de la Serreta

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres del Plan Infomur se han movilizado para sofocar un incendio originado por la caída de un rayo en la Sierra de la Serreta, en el municipio de Caravaca de la Cruz.

El operativo está formado por agentes medioambientales, con cinco brigadas forestales, el helicóptero de la DGSCyE con brigada helitransportada, helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con base en la Alberquilla, vigilancia forestal de Protección Civil de Caravaca de la Cruz, Policía Local de Caravaca de la Cruz y Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.