El menor ya condenado por el crimen de la gasolinera de Sutullena se acercó a su padre y dijo: "Le he pinchado"

La discusión que derivó en el crimen de la estación de servicio comenzó por el robo de un patín, según el padre del menor

MURCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El menor ya condenado por el crimen cometido en 2023 en la gasolinera de Sutullena, en Lorca (Murcia), se acercó a su padre tras la agresión mortal empuñando una navaja untada de sangre y le dijo: "Le he pinchado".

Así lo ha reconocido el propio progenitor del menor, que ha comparecido como testigo en la tercera sesión del juicio que se está desarrollando por el procedimiento del tribunal del jurado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, presidida por el juez David Castillejo.

Cabe recordar que el juzgado de menores 1 de Murcia ya juzgó por estos hechos a este menor de edad, que fue condenado en sentencia firme a cuatro años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de dos de libertad vigilada, por apuñalar a la víctima en la parte de atrás de la estación de servicio.

El padre del menor --que también es primo de los dos procesados mayores de edad que están siendo juzgados ahora--, ha señalado que hubo un incidente previo a la agresión mortal, en la que la víctima había robado presuntamente un patín a un amigo suyo.

"Mi amigo vino a mi casa con un patín y, cuando se fue, se lo quitó" el ahora fallecido. "Entonces, yo le dije que se lo devolviera", ha apostillado el testigo.

No obstante, ha negado que fueran a la gasolinera a buscar expresamente al autor del robo, sino que el encuentro fue fortuito. "Iba todas las noches a comprar tabaco y limonada", ha señalado. Con todo, en el momento en el que se cruzaron en la gasolinera, la víctima le "insultó" a propósito del incidente del patín, según su versión.

"Él me insultó, mi hija se puso a llorar, nos pusimos a empujarnos y yo me caí en el suelo", ha afirmado el testigo, quien ha recordado que todas las personas que le acompañaban en el coche se bajaron y se formó un "tumulto" y una pelea.

Ha señalado que los dos procesados "no llevaban" ningún arma y "nadie sabía" que su hijo llevaba una navaja. Tras la agresión mortal, su hijo se le acercó con la navaja untada de sangre y le dijo: "Le he pinchado pero no sé por qué parte". "Yo me eché las manos a la cabeza y le dije: ¿qué has hecho?", ha relatado.

A continuación, todos se montaron en el coche y se marcharon a Alicante por "miedo" a represalias de la familia de la víctima, aunque luego se presentaron voluntariamente ante la Guardia Civil. "Con los nervios, tiraría la navaja", ha contestado el testigo al ser preguntado por lo que sucedió con el arma del crimen.

En este sentido, ha reconocido que les dio dinero a los dos procesados, pero ha negado que fuera para que escaparan. "Yo siempre les daba dinero porque estaban conmigo", ha señalado. Ha afirmado, no obstante, que no se interesaron por el estado de salud de la víctima porque tenían "miedo".

Ha reconocido que era consciente de que la víctima y sus amigos eran consumidores de "cannabis" y "poca cocaína". "Yo lo veía poco, y esa noche no sé cómo iría", ha manifestado el testigo, quien también ha señalado que no vio el pincho que el ahora fallecido llevaba oculto en el bastón.

EL BASTÓN-ESTOQUE, UN ARMA PROHIBIDA

En la sesión de este martes también ha testificado el inspector de Policía Nacional, instructor y secretario de esta actuación judicial, quien ha recordado que todo comenzó a las 3.19 horas de esa madrugada, cuando una llamada alertó de que había una persona presuntamente fallecida por una puñalada en la gasolinera. Los indicativos de seguridad ciudadana desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento y se activó el protocolo judicial.

Ha reconocido que, lamentablemente, el arma con la que se cometió el crimen no apareció, pero sí encontraron un bastón-estoque, es decir, un bastón que debajo del mango lleva una especie de pincho o arma blanca. Se trata, tal y como ha aclarado, de un arma que está prohibida.

El fallecido, por su parte, apareció con una herida incisa-contusa a la altura del pecho.

Todos los testigos reconocieron a las personas que habían acudido en el otro coche y que se habían marchado apresuradamente tras la agresión mortal. Así lo hicieron saber todos los testigos excepto uno de ellos que identificó solo a tres de estas cuatro personas.

Los policías intervinientes llegaron a la conclusión de que los implicados en la pelea mortal fueron el menor --ya condenado-- y los dos procesados que están siendo juzgados, precisamente, en esta ocasión. Y es que los detenidos confesaron que el autor de la puñalada había sido el menor, tal y como ha explicado este agente.

Por otro lado, ha señalado que no tiene constancia de la existencia de un vídeo en el móvil del fallecido grabado por el propio finado en el momento en el que se originó la pelea. "Se trató como un efecto personal del fallecido y no se solicitó orden judicial para ver su interior; le fue entregado a la hermana", ha concluido.

Y es que la hermana, durante su comparecencia como testigo este lunes, confirmó que la víctima del crimen se estaba grabando a sí mismo con el teléfono móvil en un vídeo en el momento en el que se originó la pelea. Se trata de una grabación que, al parecer, no se encuentra recogida entre los elementos que obran en la instrucción del procedimiento.

NO DETECTARON SANGRE EN EL BASTÓN-ESTOQUE

En tercer lugar ha intervenido un agente de la brigada científica que participó en el operativo del levantamiento del cadáver y en la inspección ocular del lugar del crimen, ha señalado que no detectaron heridas inciso-contusas compatibles con el bastón-estoque encontrado en la zona y que pertenecía a la víctima, pero sí heridas contusas compatibles con esta arma.

Tampoco vio a simple vista manchas de sangre en este bastón-estoque, pero ha aclarado que el ADN "no tiene por qué salir solamente porque haya sangre".

Otro de los agentes de la brigada científica ha señalado que encontraron por un lado el estoque --que estaba cerca del fallecido-- y, por otro lado, el bastón, lo que atribuyó "probablemente a una pugna" que separó ambos elementos. En cualquier caso, ha afirmado que los agentes pudieron recomponer toda el arma a posteriori.