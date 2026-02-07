El mercado alemán principal destino en 2025 de las exportaciones hortofrutícolas de la Región

Imagen de la zona de frutas y hortalizas en un supermercado en Berlín - CARM

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado alemán se consolidó en 2025 como principal destino internacional de las frutas y hortalizas de la Región de Murcia, con unas exportaciones que superaron los 1.080 millones de euros y un destacado crecimiento del 5,12 por ciento.

Unas cifras que puso en valor la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, en una visita a un supermercado de Berlín en el marco de la celebración de la feria Fruit Logística. Rubira estuvo acompañada por los máximos representantes de Proexport, Mariano Zapata, Fecoam, Santiago Martínez, y Apoexpa, Joaquín Gómez.

"Hablamos de un mercado consolidado y en permanente crecimiento, con unos consumidores exigentes que reconocen la calidad de nuestros productos, que valoran la sostenibilidad de los cultivos y los esfuerzos de los agricultores para mejorar en su eficiencia", señaló la consejera, quien indicó que este mercado "supone cerca de un tercio de todas las exportaciones agrícolas de la Región de Murcia".

Del total exportado, 593 millones de euros corresponden a la venta de frutas, que el pasado año registraron un incremento del 10,71 por ciento. Los cítricos fueron el producto más demandado (247 millones de euros), por delante de la fruta de hueso (125 millones), melón y sandía (101 millones) y uva (65 millones de euros). A ello se suman 493 millones de euros de exportaciones de hortalizas, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior.

Entre los productos más demandados se encuentran las hortalizas frescas (173 millones de euros), lechugas (152 millones), coles y repollos (98) millones) o el tomate (25 millones de euros). "Además de para recibir la visita de compradores llegados desde diferentes puntos del mundo, la feria Fruit Logística permite a los productores y exportadores de la Región de Murcia mantener una intensa agenda de encuentros comerciales con sus socios habituales o nuevos interesados para continuar enviando nuestros productos hasta Alemania", explicó Rubira.

Otro dato que refleja la importancia que la Región de Murcia tiene en la alimentación alemana es que del total de las importaciones de hortalizas del país germánico, las procedentes de la Comunidad representaron el pasado año un 6,24 por ciento, "lo cual evidencia nuestro enorme peso, ya que, en un mercado tan competitivo y fragmentado, obtener esas cifras para una única región es muy importante".

Por último, la consejera resaltó "el orgullo que supone visitar supermercados en cualquier punto de Europa y comprobar la presencia de esas frutas y hortalizas que cultivan nuestros agricultores con tanto cariño, respeto y esfuerzo durante todo el año".