El Mercado de Correos tendrá un espacio gastronómico y cultural para personas con autismo - CARM

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Correos, en el centro de Murcia, contará con el primer espacio gastronómico y cultural con un proyecto de atención personalizada para personas con autismo desarrollado por la asociación Talentismo.

Durante su presentación, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha destacado la importancia de transformar los espacios de ocio para adaptarlos a las personas con discapacidad, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera, junto con el presidente de esta asociación, Javier Ruiz, ha indicado que "la transformación del concepto que tenemos del ocio facilita que más familias puedan disfrutar de estos lugares, multiplicando las experiencias en este ámbito también para las personas con autismo. El paso adelante que da este proyecto demuestra que, con la suma de todos, conseguimos una igualdad real y un cambio a favor de la inclusión".

El proyecto incluye diferentes medidas como facilitar cartas adaptadas, la instalación de señalética que permita a las personas con autismo orientarse en este espacio, así como la formación del personal que atiende al público para comprender sus necesidades. También se han adaptado espacios, reduciendo ruido e iluminación, y se han incluido elementos como cascos inhibidores de sonido.

"La participación social plena de todas las personas con autismo se consigue con cambios como éste que, gracias a empresarios comprometidos y a una asociación como Talentismo, es una realidad", ha añadido la consejera.