Mercadona obtiene un reconocimiento por su plataforma digital 'Portal Tornillo', que agiliza la gestión del surtido

Rubén Calzado y Rafa García, responsables del proyecto, recogeb el galardón - MERCADONA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà, formado por un grupo de expertos independientes, que presenta las principales innovaciones del sector de la distribución en 2025, ha reconocido el 'Portal Tornillo' de Mercadona, herramienta interna desarrollada por el equipo de Mercadona IT que agiliza la gestión del surtido.

En concreto, el 'Portal Tornillo' es una plataforma digital de dato único que centraliza y unifica toda la información relativa a cada uno de los "Tornillos" (como Mercadona internamente denomina a los productos), a la que el personal de la compañía y proveedores especialistas responsables pueden acceder en tiempo real.

El objetivo es asegurar que todos los profesionales trabajen con la misma información, lo que mejora la coordinación, agiliza la toma de decisiones y optimiza la eficiencia operativa.

La herramienta reúne en un cuadro de mandos los indicadores de gestión propios de cada producto como ventas, stock, compras al proveedor, rentabilidad, cuota de mercado o las sugerencias de clientes sobre el mismo, entre otros.

Con estos datos, los responsables del producto, así como los proveedores, pueden crear visualizaciones, métricas y comparativas para conocer la evolución del surtido y tomar decisiones en tiempo real.

Además, el portal ofrece información de contacto de los equipos internos responsables de cada producto para facilitar la comunicación y coordinación entre ellos.

Todo ello a través de esta herramienta interna, desde la que se puede acceder a esta información de forma sencilla, ya sea escaneando el código de barras o introduciendo el código o nombre del producto en el buscador del portal.

Como explican Rubén Calzado y Rafael García, responsables del proyecto 'Portal Tornillo', "tener todos los datos de un producto integrados en un mismo cuadro de mandos ayuda a detectar dónde existe margen de mejora para optimizar los procesos y aporta una visión global y coherente de la información".

Añaden que "los proveedores pueden consultar en tiempo real las métricas de venta y stocks de sus productos para ajustar sus órdenes de producción a las necesidades de la cadena y minimizar así el riesgo de faltas de servicio".

En este sentido, los expertos del Observatorio de Innovación de Gran Consumo describen al Portal Tornillo como una herramienta "pionera en el sector de la distribución alimentaria, ya que hasta ahora la gestión del surtido se hacía de forma independiente en función de datos dispersos en aplicaciones y bases de datos externas, que no siempre estaban actualizadas".

Desde su puesta en marcha, en 2023, el 'Portal Tornillo' acumula más de 250.000 consultas mensuales, lo que supone un ahorro aproximado de 6 millones de euros anuales a la empresa por la mejora de la productividad.

El 'Portal Tornillo' es una de las 300 aplicaciones desarrolladas por el equipo de Mercadona IT, que busca la eficiencia a través de la digitalización.

Con una inversión prevista de 250 millones de euros en el periodo 2025-2028, los planes de la compañía pasan por desarrollar soluciones tecnológicas para ganar en eficiencia y productividad, a través de la modernización y digitalización de sus procesos.

Mercadona cuenta con un equipo tecnológico de más de 1.200 profesionales, especializados en áreas como el desarrollo y la arquitectura de software, la gestión del dato o la ciberseguridad, entre otras.

Todos ellos trabajan de forma coordinada con los responsables de las diferentes áreas del negocio para diseñar, implementar y mantener soluciones tecnológicas, desde la idea hasta su implantación en la cadena de montaje, para seguir impulsando a la compañía.